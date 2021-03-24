Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar, ons altın ve gram altın yükseliyor mu? İşte 24 Mart anlık altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altının gram satışı bugün 442 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da fiyatları değişti.. Ons altın satış fiyatı ise 1.734 dolar seviyesinde işlem gördü. İşte, 24 Mart altın fiyatları canlı, anlık takip ekranı ve detaylar



KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 715,00 lira, Cumhuriyet altını 2.927,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 441,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



SALI ÇARŞAMBA



Alış Satış Alış Satış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,10 439,30 440,80 441,00



Cumhuriyet Ata Lira 2.894,00 2.915,00 2.906,00 2.927,00



22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,50 404,50 402,00 406,00



Lira(Tam) Ziynet 2.828,00 2.848,00 2.840,00 2.860,00



Yarım Ziynet 1.414,00 1.424,00 1.420,00 1.430,00



Çeyrek Ziynet 707,00 712,00 710,00 715,00



