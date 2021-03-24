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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Mart 2021 - 18:24 | 

Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar, ons altın ve gram altın yükseliyor mu? İşte 24 Mart anlık altın fiyatları

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın yatırımcılarının haftanın üçüncü işlem gününde gündemine geldi. Altım yatırımlarına yöne vermek isteyenler gram altının alış ve satış fiyatına odaklandı. Güne düşüşle başlamasının ardından 24 Mart Çarşamba günü altının gram fiyatı 432 liradan işlem gördü. Gün boyu piyasalarda işlemine devam eden 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,39 artışla 441,00 liradan tamamladı. Peki, kapanışta çeyrek altın gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, ons altın ve gram altın fiyatlarında son durum ve 24 Mart anlık altın fiyatları takip ekranı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altının gram satışı bugün 442 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da fiyatları değişti.. Ons altın satış fiyatı ise 1.734 dolar seviyesinde işlem gördü. İşte, 24 Mart altın fiyatları canlı, anlık takip ekranı ve detaylar

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 715,00 lira, Cumhuriyet altını 2.927,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 441,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,10 439,30 440,80 441,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.894,00 2.915,00 2.906,00 2.927,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,50 404,50 402,00 406,00

Lira(Tam) Ziynet 2.828,00 2.848,00 2.840,00 2.860,00

Yarım Ziynet 1.414,00 1.424,00 1.420,00 1.430,00

Çeyrek Ziynet 707,00 712,00 710,00 715,00

2ALTIN FİYATLARI CANLI

ALTIN FİYATLARI CANLI

Altının ons fiyatı, 1,727 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 24 Mart’ta gram altın 444 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...24 Mart 2021 güncel altın fiyatları...

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 392 lira seviyesinde geri alınırken, 399 lira seviyesinde satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 732 liradan işlem görürken, 714 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.463 liradan işlem görürken, 1.426 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet Altının satış fiyatı 2.918 liradan işlem görürken, 2.836 liradan geri alınıyor. ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.

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Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lirayı gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 442,1 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 445 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının seyrinin ise 1.720-1.750 bandının kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini kaydetti.

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