CANLI altın fiyatları bugün ne kadar? | 11 Aralık 1 gram altın, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları ne kadar, sorusu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yön verebileceği yönündeki değerlendirmelerle gözler ABD enflasyon verisindeydi. Beklentiler dahilinde gelen veri sonrası cuma günü ons altın fiyatları 1774 dolar ile 1789 dolar seviyesinde hareket etti. Hafta boyunca altın grafiklerinde sert hareket eden gram altın satış fiyatı 11 Aralık'ta 795 lira oldu. Çeyrek altın ise 1.265,00 TL'den alınırken 1.295,00 TL'den satıldı. Gözler şimdi canlı ve anlık altın fiyatlarında. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 11 Aralık 1 gram altın, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum bilgileri.
Yatırımları için en doğru zamanı bekleyen vatandaşlar, canlı anlık altın fiyatları takibi yapıyor. ABD enflasyon kararı ardından gözler bir kez daha Altın fiyatlarına çevrildi. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 798,32 lira seviyesini, en düşük ise 782,14 lira seviyesini görmüştü. ABD'de Kasım ayına ilişkin Enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 arttı. Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon oranı açıklamasının ardından yatırımcılar, "bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL" sorusuna yanıt arıyor.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Gram altın satış fiyatı şuan 795 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının alış fiyatı 1.265 lira olurken, 1.295 lira civarında satılıyor.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altının alış fiyatı 2.534,00,00 lira olurken, 2.598,00 llira seviyesinde satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altının alış fiyatı 5.062,00 liradan işlem görürken, 5.159,00 liradan satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 721,27 lira olurken 729,27 liradan geri alınıyor.
Gram altın satış fiyatı şuan 795 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının alış fiyatı 1.265 lira olurken, 1.295 lira civarında satılıyor.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altının alış fiyatı 2.534,00,00 lira olurken, 2.598,00 llira seviyesinde satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altının alış fiyatı 5.062,00 liradan işlem görürken, 5.159,00 liradan satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 721,27 lira olurken 729,27 liradan geri alınıyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed), faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.
10 ARALIK KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 794,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 795 liradan, 5 bin 239 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 260 liradan, 725 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 729 liradan, 5 bin 120 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 140 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 570 liradan ve bin 280 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 285 liradan satıldı.