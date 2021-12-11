CANLI altın fiyatları bugün ne kadar? | 11 Aralık 1 gram altın, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatlarında son durum

Yatırımları için en doğru zamanı bekleyen vatandaşlar, canlı anlık altın fiyatları takibi yapıyor. ABD enflasyon kararı ardından gözler bir kez daha Altın fiyatlarına çevrildi. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 798,32 lira seviyesini, en düşük ise 782,14 lira seviyesini görmüştü. ABD'de Kasım ayına ilişkin Enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 arttı. Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon oranı açıklamasının ardından yatırımcılar, "bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL" sorusuna yanıt arıyor.