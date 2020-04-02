Altın fiyatları canlı ekran - Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç lira?

DÜŞÜŞLER KADEMELİ ALIMLAR İÇİN FIRSAT Ons altında yaşanan düşüşlere rağmen, gram altında yukarı yönde seyir sürüyor. Bunun sebebi ise dolar kurunun yükselişine devam etmesi. Bu aşamada gram altın değerlendirirken işin temel analiz kısmından ziyade teknik analiz kısmını ön plana çıkarıyoruz. Çünkü günlük gelişmeler kafa karıştırabiliyor ancak ana teknik seviyeler takip edildiğinde daha net bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz.



Ons altında bir süredir teknik bir sıkışma izledik ve bu sıkışma dün aşağı yönde kırıldı. Bu durum kısa süreli baskı anlamına gelebilir. Yeni süreçte 1610 dolar direnci önemli olacaktır. Ons altında yaşanan düşüş eğiliminin tepe noktası 1610 dolarda oluştu. Eğer tekrar 1610 dolar üzeri bir hareket gelirse ons altında yükseliş eğilimi yeniden ivme kazanacaktır. Düşüşlerde ise kademeli alım fırsatları oluşabilir.



Dolar kurunda ise yukarı yönde eğilim sürüyor. Her ne kadar temel analiz yönünde yeni bir gelişme olmasa da teknik görüntünün yukarı yönde eğilimi desteklediğini görmekteyiz. Özellikle bizim için önemli olan 6.38 TL desteğinin aşağı yönde kırılmaması yeniden yukarı yönde hareketleri destekledi.



Gram altın tarafını toparlayacak olursak, ana stratejimiz uzun süredir ana yönün yukarı olduğu ve düşüşlerin kademeli alımlar için fırsat vermesi yönündeydi. Bu stratejimiz çalışıyor ve bir süre daha ön planda olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi gram altında day trade dediğimiz kısa süreli al-sat stratejisi yerine orta-uzun vade görüş açısı daha sağlıklı olacaktır.



Gram altın özelinde 333 TL seviyesi ara bir destek konumunda. Bu destek üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde momentum korunacaktır. Son tepe olan 343.5 TL ise direnç olarak izlenebilir. Yükselişlerin biraz daha momentum kazanması için bu eşiğin geçilmesi gerekmekte.