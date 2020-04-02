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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 12:50, /

Altın fiyatları canlı ekran - Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları diğer üç ayda olduğu gibi nisan ayının ilk haftasında da an be an takip ediliyor. Gram altın da dolar/TL'de martta yaşanan yukarı yönlü harekete karşın altının ons fiyatındaki dalgalanmaya paralel dalgalı bir seyir izledi. 299,1 liraya kadar gerileyen gram altın, bir süre sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 343,7 liraya yükseldi. Peki altın fiyatları nisan ayına nasıl bir giriş yaptı? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış takip takip sayfası ve uzmanların altın fiyatlarına yönelik beklentileri, yorumları ve analizleri...

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Corona virüsü nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmalar diğer yatırım araçları gibi güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hızlı değişimlere neden oldu. Özellikle yatırım amaçlı altınların başında gelen gram ve çeyrek altının alış-satış fiyatlarında hareketlenmeler var.

Altın fiyatları yatırımcılar ve yeni yatırım yapacak olanlar tarafından an be an canlı olarak takip ediliyor. En doğru kararı vermek isteyen vatandaşlar hem altın fiyatlarında son durumu hem de analistlerin yorumlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2 Nisan Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatı kaç TL?

2GRAM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 340,46 TL / Gram altın satış fiyatı 340,31 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.014,59 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.041,44 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 2.110,00 TL / Cumhuriyet altın satış fiyatı 2.142,00 TL

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarındaki günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 341,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 554,00 lira, Cumhuriyet altını 2.268,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 341,20 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 340,80 341,00 341,00 341,20

Cumhuriyet Ata Lira 2.246,00 2.267,00 2.247,00 2.268,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 311,00 315,00 311,00 315,00

Lira(Tam) Ziynet 2.195,00 2.215,00 2.196,00 2.216,00

Yarım Ziynet 1.097,00 1.107,00 1.098,00 1.108,00

Çeyrek Ziynet 549,00 554,00 549,00 554,00

5Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir

AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini beklediklerini ifade etti.

Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi.

Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.

Mayıs ya da haziran ayında düşüşlerin gram altında 308 lira seviyesine kadar sürebileceğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerde, altın borcu olan ya da düğün yapacak vatandaşlarımızın panik olmamaları gerekiyor. Nisan, mayıs, haziran aylarında düşüşler olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

6ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI

ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI

Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken; Analistler, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirtirken, belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 497 bin 382,68 lira, işlem miktarı ise 481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 91 bin 2,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

8DÜŞÜŞLER KADEMELİ ALIMLAR İÇİN FIRSAT

DÜŞÜŞLER KADEMELİ ALIMLAR İÇİN FIRSAT

Ons altında yaşanan düşüşlere rağmen, gram altında yukarı yönde seyir sürüyor. Bunun sebebi ise dolar kurunun yükselişine devam etmesi. Bu aşamada gram altın değerlendirirken işin temel analiz kısmından ziyade teknik analiz kısmını ön plana çıkarıyoruz. Çünkü günlük gelişmeler kafa karıştırabiliyor ancak ana teknik seviyeler takip edildiğinde daha net bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz.

Ons altında bir süredir teknik bir sıkışma izledik ve bu sıkışma dün aşağı yönde kırıldı. Bu durum kısa süreli baskı anlamına gelebilir. Yeni süreçte 1610 dolar direnci önemli olacaktır. Ons altında yaşanan düşüş eğiliminin tepe noktası 1610 dolarda oluştu. Eğer tekrar 1610 dolar üzeri bir hareket gelirse ons altında yükseliş eğilimi yeniden ivme kazanacaktır. Düşüşlerde ise kademeli alım fırsatları oluşabilir.

Dolar kurunda ise yukarı yönde eğilim sürüyor. Her ne kadar temel analiz yönünde yeni bir gelişme olmasa da teknik görüntünün yukarı yönde eğilimi desteklediğini görmekteyiz. Özellikle bizim için önemli olan 6.38 TL desteğinin aşağı yönde kırılmaması yeniden yukarı yönde hareketleri destekledi.

Gram altın tarafını toparlayacak olursak, ana stratejimiz uzun süredir ana yönün yukarı olduğu ve düşüşlerin kademeli alımlar için fırsat vermesi yönündeydi. Bu stratejimiz çalışıyor ve bir süre daha ön planda olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi gram altında day trade dediğimiz kısa süreli al-sat stratejisi yerine orta-uzun vade görüş açısı daha sağlıklı olacaktır.

Gram altın özelinde 333 TL seviyesi ara bir destek konumunda. Bu destek üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde momentum korunacaktır. Son tepe olan 343.5 TL ise direnç olarak izlenebilir. Yükselişlerin biraz daha momentum kazanması için bu eşiğin geçilmesi gerekmekte.

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