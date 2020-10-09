ALTIN FİYATLARI 9 Ekim Canlı: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? altın yorumları ve anlık bilgiler

Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenileyen gram altında son aylarda ons altında yaşanan düşüşe bağlı olarak geri çekilmeler yaşandı. Ancak bu tarafta Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçti. Eylül ayı sonunda ons altında yaşanan sert düşüşlere ve TCMB’nin faiz kararı ve normalleşme adımlarının etkisiyle kurdaki geri çekilmeye bağlı olarak 450 TL’li seviyeleri test eden gram altının ekim ayında ons altındaki düşüşlerin durulması ve Dolar/TL kurunda tekrar yükselişlerin yaşanmasına bağlı olarak kayıplarını geri aldığı görülüyor. Mevcut durumda 476 TL’den fiyatlanan gram altında ons altın ve kur cephesindeki seyir fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır. Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altında toparlanmanın güç kazanması ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir.