Canlı altın fiyatları 8 Ekim: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altının alış ve satış fiyatı için altın yorumları analizi

Altın fiyatları 8 Ekim Perşembe günü yakın takipte yer almaya devam ediyor. Pek çok değişkene bağlı olarak pozisyon alan altın fiyatları, 8 Ekim Perşembe günü de anlık olarak izleniyor. Son bir haftadır ciddi dalgalanmalar yaşanan altın fiyatları cephesinde ons bazındaki değişim, bugün milli bayramların tamamlanıp piyasaların yeniden açıldığı Asya piyasalarının da etkisiyle yeniden gözlemlenecek. 1920 dolar üzerindeki bir tutunmanın ons altın fiyatları için güç kazandırıcı olduğunu vurgulayan uzmanlar, geçtiğimiz ayın son günlerinde gözlenen nakde geçiş sürecinin Ekim ayı itibariyle küçük dönüşlerle altına yöneldiğini ifade ediyor. İşte, 8 Ekim 2020 altın fiyatları için gram, çeyrek ve tüm altın seçeneklerindeki durumlar



