Canlı altın fiyatları 31 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, tam, yarım altında son durum ve altın yorumları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 31 Ağustos tarihi itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyorlar. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili, 'Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.' dedi. İşte güncel fiyatlar



Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. 31 Ağustos'ta çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının nasıl olduğu merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar altının yükselip yükselmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Gram altın bugün 464,57 liradan alınıyor, 464,66 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve yorumları



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 464,57 liradan alınıyor, 464,66 liradan satılıyor.