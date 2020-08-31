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GeriGündem Canlı altın fiyatları 31 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, tam, yarım altında son durum ve altın yorumları
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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 18:09 | 

Canlı altın fiyatları 31 Ağustos: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, tam, yarım altında son durum ve altın yorumları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların takip ettiği konulardan oldu. Altının gram fiyatı, 31 Ağustos Pazartesi günü, haftaya düşüşle başlamasının ardından 462,2 lira seviyesinden işlem gördü. Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler, ekonomistler tarafından yorumlandı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti. Gün sonunda işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 466,20 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, gram, çeyrek, tam, yarım altında son durum ve altın uzmanlarının yorumları.

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 31 Ağustos tarihi itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyorlar. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili, 'Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.' dedi. İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. 31 Ağustos'ta çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının nasıl olduğu merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar altının yükselip yükselmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Gram altın bugün 464,57 liradan alınıyor, 464,66 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve yorumları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 464,57 liradan alınıyor, 464,66 liradan satılıyor.

2ALTIN FİYATLARI KAPALIÇARŞIDA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 466,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,30 461,50 466,00 466,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.040,00 3.061,00 3.071,00 3.092,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00 425,00 429,00

Lira(Tam) Ziynet 2.971,00 2.991,00 3.001,00 3.021,00

Yarım Ziynet 1.486,00 1.496,00 1.501,00 1.511,00

Çeyrek Ziynet 743,00 748,00 750,00 755,00

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 754,20 liradan alınıyor, 761,80 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.503,30 liradan alınıyor, 1.525,90 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.006,70 liradan alınıyor, 3.033,30 liradan satılıyor.

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4ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ
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ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

İşte Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ’ın konu ile ilgili yazısı:
2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz. Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor.
Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi. Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor. Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD’de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.

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Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.

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Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla. Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir. Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.

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