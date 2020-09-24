Canlı altın fiyatları 24 Eylül: Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları

Altın fiyatları bugün geçtiğimiz günlere oranla düşüş eğiliminde. Gram altın şu saatlerde 465 lira civarında işlem görüyor. Altınının gram fiyatındaki düşüşün ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son değerler merak ediliyor. Vatandaşların diğer bir araştırdığı konu ise altın fiyatları için uzman yorumları. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları sayfası ve detaylar



Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 459 lira seviyesinde hareket eden gram altın fiyatları, karar sonrası dolar kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle 451 lira seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksinde süren yükseliş eğilimi ise altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken, ons altın fiyatı yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.