Canlı altın fiyatları 2020: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın yorumları ve altın piyasasında son durum

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 382,40 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 384,20 384,40 382,20 382,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.532,00 2.550,00 2.519,00 2.540,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 350,00 354,00 348,60 352,60
Lira(Tam) Ziynet 2.474,00 2.494,00 2.461,00 2.481,00
Yarım Ziynet 1.237,00 1.247,00 1.231,00 1.241,00
Çeyrek Ziynet 619,00 624,00 615,00 620,00