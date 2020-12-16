Canlı altın fiyatları 16 Aralık: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
Altın fiyatları 16 Aralık itibari ile araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları özellikle yatırımcılar ve altın alacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 759,00 lira, Cumhuriyet altını 3.104,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,08 yükselişle 468,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 466,68 liradan alınıyor, 466,76 liradan satılıyor. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte güncel yorumları
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konu ile ilgili, 'Altın, yaşanan gelişmeler ışığında değer kazanmış durumda. Bir yandan öncül olarak gümüşün de hareketi izleniyor, bir miktar yukarı tepki var. Trend dönüşümü kısa vadede gerçekleşmedi, orta vadede ise düşük getirili bir dünyada altın açısından yön yukarı olabilir.' dedi. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 16 Aralık altın fiyatları ve uzman yorumu
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 466,68 liradan alınıyor, 466,76 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 756,90 liradan alınıyor, 764,80 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.513,80 liradan alınıyor, 1.529,70 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.023,00 liradan alınıyor, 3.047,80 liradan satılıyor.
ABD’de harcama paketinin Konge’den geçme olasılığı ve yılın son toplantısında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla önlem alma olasılığı yatırımcılar nezdinde izleniyor. Fed’in ekonomideki riskleri ve mali paketin gecikme olasılığını göz önüne alıp aksiyona mı geçeceği, yoksa ekonomide özellikle aşıların yaygınlaştırılması sürecinde artacak pozitif beklentileri mi değerlendirmeye alacağı merak konusu…
Mali paket konusunda ise, 908 milyar dolarlık paketin ayrıntıları sunulmuş durumda. Paket üzerinde derin ayrılıklar hala söz konusu, özellikle eyalet yardımları ve işveren koruma kalkanı konusunda. Bu nedenle, Biden’ın Seçiciler Kurulu’nda başkan seçilmesinden sonra, Senato’nun kimde olacağı da önemli ve bu durum 5 Ocak Georgia seçimlerinden sonra kesinleşiyor. Mali paketin Kongre’de geçme olasılığı kesin değil, hala Biden dönemine kalma ihtimali var.
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Altın, bu gelişmeler ışığında değer kazanmış durumda. Bir yandan öncül olarak gümüşün de hareketi izleniyor, bir miktar yukarı tepki var. Trend dönüşümü kısa vadede gerçekleşmedi, orta vadede ise düşük getirili bir dünyada altın açısından yön yukarı olabilir.
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
ABD Merkez Bankası (Fed) 15 Aralık Salı günü iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.