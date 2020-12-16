Canlı altın fiyatları 16 Aralık: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konu ile ilgili, 'Altın, yaşanan gelişmeler ışığında değer kazanmış durumda. Bir yandan öncül olarak gümüşün de hareketi izleniyor, bir miktar yukarı tepki var. Trend dönüşümü kısa vadede gerçekleşmedi, orta vadede ise düşük getirili bir dünyada altın açısından yön yukarı olabilir.' dedi. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte 16 Aralık altın fiyatları ve uzman yorumu