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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 07:17 | 

Canlı altın fiyatları: 15 Ekim çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşecek mi? İşte uzmanların altın yorumları

Haftanın son gününe doğu altın fiyatları için seyir durağan şeklini korumaya devam ediyor. 15 Ekim 2020 gram altın fiyatları günün ilk dakikalarında 482 TL ile son bir haftalık ortalamanın altında yer alıyor. Uluslararası piyasadaki göstergelerle birlikte dolar fiyatlarındaki kur durumuna göre şekillenen altın fiyatları, ons bazında bugün 1897 dolar ile güne giriş yaptı. Dünya genelindeki verilere odaklanan altın fiyatları, gün içerisinde güncel açıklamalara göre şeklini alacak. İşte, 15 Ekim canlı ve anlık altın fiyatları takibi yapan yatırımcılar için güncel altın yorumları

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Altın fiyatları piyasaları takip eden yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram fiyatı, güne 483 liradan yatay seyirle başladı. Piyasalarda işlemini devam ettiren altın fiyatlarında son durum gün sonunda Kapalıçarşı'ya yansıdı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483 lira oldu. Hafta sonu öncesi altın almayı düşünen yatırımcılar, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durumu öğrenmek istiyor. Peki 15 Ekim çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte, uzmanların altın yorumları ve ekonomi piyasalarında son durum.

2SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
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SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 486 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,20 liradan, 3 bin 202 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 223 liradan, 443 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447 liradan, 3 bin 130 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 150 liradan, bin 565 liradan alınan Yarım Ziynet bin 575 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satıldı.

3ALTIN FİYATLARI NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.223,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 486,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,60 481,80 486,00 486,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.174,00 3.195,00 3.202,00 3.223,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,20 443,20 443,00 447,00
Lira(Tam) Ziynet 3.102,00 3.122,00 3.130,00 3.150,00
Yarım Ziynet 1.551,00 1.561,00 1.565,00 1.575,00
Çeyrek Ziynet 775,00 780,00 783,00 788,00

4GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın şu dakikalarda 483 TL'den satılıyor.

Aynı şekilde Çeyrek altın ise 798 TL'den satışta yer alıyor.

Cumhuriyet altını 3251 TL, 22 ayar bilezik 442 TL'den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

515 EKİM ALTIN YORUMLARI: 1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK
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15 EKİM ALTIN YORUMLARI: 1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altın son 3 işlem günüdür nispeten yatay hareketler sergiliyor. Yukarıda 489-490 TL bölgesinin direnç yapıldığını görmekteyiz. Gram altında son dönemde dolar kurundaki yükseliş önemli rol oynuyor. Ons altın tarafında ise bir yukarı bir aşağı dalgalanma var. Burada dolar kurundaki görünüm belirleyici olmaya bir süre daha devam edebilir.

Türkiye risk primi 500 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerinin TL üzerindeki baskıyı azaltamadığını görmekteyiz. Burada daha kuvvetli bir faiz artırımı gelirse TL üzerindeki baskı azalabilir. Yoksa mevcut görünüm sürebilir. Teknik olarak 7.80 TL üzerinde kalınması TL için riskli bölge olacakken, 8.00 TL eşiğine yaklaştıkça kar satışları gelebilir.

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Ons altın ise küresel bazdaki risk iştahı ile hareket ediyor. Majör borsalar yükselince değer kazanan ons altın, borsalara satış gelince ise geriliyor. Burada yukarı yönde kuvvetli bir beklentim yok. Daha çok yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir ons altın görebiliriz. Teknik olarak 1934 dolar direnci kritik olacaktır. Bu seviye altında kalındığı sürece baskı görebiliriz.

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Gram altın özeline baktığımızda ana resim, her zaman ısrarla söylediğim gibi hala pozitiftir. 462 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde görünüm sürecektir. Bu nedenle olası geri çekilmelerde fırsatlar görebiliriz. Yukarıda ise 489-490 TL bölgesi önemli direnç konumunda. Buralardan kısa süreli kar satışları/pozisyon azaltmalar gelebilir.

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