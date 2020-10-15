Canlı altın fiyatları: 15 Ekim çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşecek mi? İşte uzmanların altın yorumları

15 EKİM ALTIN YORUMLARI: 1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi



Gram altın son 3 işlem günüdür nispeten yatay hareketler sergiliyor. Yukarıda 489-490 TL bölgesinin direnç yapıldığını görmekteyiz. Gram altında son dönemde dolar kurundaki yükseliş önemli rol oynuyor. Ons altın tarafında ise bir yukarı bir aşağı dalgalanma var. Burada dolar kurundaki görünüm belirleyici olmaya bir süre daha devam edebilir.



Türkiye risk primi 500 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerinin TL üzerindeki baskıyı azaltamadığını görmekteyiz. Burada daha kuvvetli bir faiz artırımı gelirse TL üzerindeki baskı azalabilir. Yoksa mevcut görünüm sürebilir. Teknik olarak 7.80 TL üzerinde kalınması TL için riskli bölge olacakken, 8.00 TL eşiğine yaklaştıkça kar satışları gelebilir.