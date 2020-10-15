Canlı altın fiyatları: 15 Ekim çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşecek mi? İşte uzmanların altın yorumları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.223,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 486,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,60 481,80 486,00 486,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.174,00 3.195,00 3.202,00 3.223,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,20 443,20 443,00 447,00
Lira(Tam) Ziynet 3.102,00 3.122,00 3.130,00 3.150,00
Yarım Ziynet 1.551,00 1.561,00 1.565,00 1.575,00
Çeyrek Ziynet 775,00 780,00 783,00 788,00