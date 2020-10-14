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HaberlerEkonomi HaberleriCanlı altın fiyatları 13 Ekim: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşecek mi? İşte uzmanların altın yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 00:54 | 

Canlı altın fiyatları 13 Ekim: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşecek mi? İşte uzmanların altın yorumları

Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren gündemde en fazla yer alan konulardan oldu. 13 Ekim Salı günü, altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 487,2 liradan işlem gördü. İşlemini piyasalarda gün boyu sürdüren altın fiyatlarının gün sonu fiyatları Kapalıçarşı'ya yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,19 azalışla 481,80 liradan tamamladı. Altın almayı düşünen yatırımcılar, uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yorumlarını mercek altına aldı. Peki, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte, 13 Ekim altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.

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Piyasalar açılmadan 484 TL seviyesine inen ve sonra yeniden artışa geçen altın fiyatları, alım ve satım yapmak isteyen yatırımcının odağında yer alıyor. Küresel piyasaların doğrudan etkilediği gram ve çeyrek altın fiyatları, gram seçeneği ile 488, yarım seçeneği ile 1614 TL seviyelerinde yer alıyor. Altın fiyatları üzerinde ons altın fiyatlaması büyük önem arz ediyor. İşte, 13 Ekim altın yorumları çerçevesinde ons altının direnç seviyesi ve altın fiyatları için beklenen yön hakkında detaylı bilgiler

2ALTIN FİYATLARI NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780,00 lira, Cumhuriyet altını 3.195,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 düşüşle 481,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 487,40 487,60 481,60 481,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.213,00 3.234,00 3.174,00 3.195,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 444,60 448,60 439,20 443,20
Lira(Tam) Ziynet 3.140,00 3.160,00 3.102,00 3.122,00
Yarım Ziynet 1.570,00 1.580,00 1.551,00 1.561,00
Çeyrek Ziynet 785,00 790,00 775,00 780,00

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Gram altın şu dakikalarda 488 TL'den satılıyor.

Aynı şekilde Çeyrek altın ise 806 TL'den satışta yer alıyor.

Cumhuriyet altını 3286 TL, 22 ayar bilezik 447 TL'den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

413 EKİM ALTIN YORUMLARI: 1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK
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13 EKİM ALTIN YORUMLARI: 1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altın son 3 işlem günüdür nispeten yatay hareketler sergiliyor. Yukarıda 489-490 TL bölgesinin direnç yapıldığını görmekteyiz. Gram altında son dönemde dolar kurundaki yükseliş önemli rol oynuyor. Ons altın tarafında ise bir yukarı bir aşağı dalgalanma var. Burada dolar kurundaki görünüm belirleyici olmaya bir süre daha devam edebilir.

Türkiye risk primi 500 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerinin TL üzerindeki baskıyı azaltamadığını görmekteyiz. Burada daha kuvvetli bir faiz artırımı gelirse TL üzerindeki baskı azalabilir. Yoksa mevcut görünüm sürebilir. Teknik olarak 7.80 TL üzerinde kalınması TL için riskli bölge olacakken, 8.00 TL eşiğine yaklaştıkça kar satışları gelebilir.

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Ons altın ise küresel bazdaki risk iştahı ile hareket ediyor. Majör borsalar yükselince değer kazanan ons altın, borsalara satış gelince ise geriliyor. Burada yukarı yönde kuvvetli bir beklentim yok. Daha çok yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir ons altın görebiliriz. Teknik olarak 1934 dolar direnci kritik olacaktır. Bu seviye altında kalındığı sürece baskı görebiliriz.

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Gram altın özeline baktığımızda ana resim, her zaman ısrarla söylediğim gibi hala pozitiftir. 462 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde görünüm sürecektir. Bu nedenle olası geri çekilmelerde fırsatlar görebiliriz. Yukarıda ise 489-490 TL bölgesi önemli direnç konumunda. Buralardan kısa süreli kar satışları/pozisyon azaltmalar gelebilir.

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