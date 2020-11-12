Canlı Altın fiyatları 12 Kasım: Anlık gram altın ve ons altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi artacak mı?

PİYASALARDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 494,20 494,40 471,80 472,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.257,00 3.278,00 3.110,00 3.131,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 450,70 454,70 430,00 434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.182,00 3.202,00 3.039,00 3.059,00
Yarım Ziynet 1.591,00 1.601,00 1.520,00 1.530,00
Çeyrek Ziynet 796,00 801,00 760,00 765,00