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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 07:15 | 

Canlı Altın fiyatları 12 Kasım: Anlık gram altın ve ons altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi artacak mı?

Canlı ve anlık takip edilen yatırım araçlarından birisi olan altın fiyatları 12 Kasım Perşembe günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Aşı haberlerinin güçlenmesi üzerine yeniden fiyatlanan ons altın, 1950 bandından 1870 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından gram ve çeyrek altın yatırımcısı tarafından sıkı sıkıya takip edilmeye başlandı. Dolardaki düşüşle beraber gram bazında 470 TL' altını test eden altın fiyatları, güncel gelişmeleri fiyatlamalarında doğrudan baz alıyor. Peki, analistlerin altın yorumları çerçevesinde altın fiyatları düşecek mi artacak mı? İşte, 12 Kasım güncel ve canlı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri öğrenmek istiyor, işlemlerini buna göre yapıyorlar. Yaşanan küresel gelişmelerin ardından sürekli olarak yeni pozisyonlar alan altın fiyatları, 12 Kasım Perşembe gününe de bir önceki güne göre yatay bir başlangıç yaptı. Yatırımcının aklındaki soru ise altın fiyatları düşer mi artar mı konusu oldu. Peki 12 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı fiyatlar ve uzman yorumları…

ALTIN FİYATLARI 12 KASIM 2020

Altın fiyatları 12 Kasım itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştığını belirterek, söz konusu teşvik adımlarının ve gerileyen dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti. Gram altın an itibari ile 465 liradan alınıyor, 469 liradan satılıyor.

2ALTIN FİYATLARI CANLI: 12 KASIM 2020
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ALTIN FİYATLARI CANLI: 12 KASIM 2020

Gram altın an itibari ile 465 liradan alınıyor, 469 liradan satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 760 liradan işlem görürken, 776 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.522 liradan işlem görürken, 1.553 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.132 liradan işlem görürken, 3.163 liradan bozduruluyor..

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3PİYASALARDA SON DURUM
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PİYASALARDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 494,20 494,40 471,80 472,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.257,00 3.278,00 3.110,00 3.131,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 450,70 454,70 430,00 434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.182,00 3.202,00 3.039,00 3.059,00
Yarım Ziynet 1.591,00 1.601,00 1.520,00 1.530,00
Çeyrek Ziynet 796,00 801,00 760,00 765,00

4ALTIN HAFTAYA NASIL MERHABA DEMİŞTİ
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ALTIN HAFTAYA NASIL MERHABA DEMİŞTİ?

Yeni haftaya dolar kurundaki düşüşe paralel olarak değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 535.32 lira seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı saat 17.17 itibarıyla yüzde 8.01 oranında düşüşle 491.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 325 liradan satıldı..

5ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ HAFTAYI NASIL TAMAMLAMIŞTI
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ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ HAFTAYI NASIL TAMAMLAMIŞTI?

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 534 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 530 TL seviyesinden başlamıştı.

6ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gram altın fiyatında 480 lira seviyesine dikkat çekti. Baştürk'ün paylaşımı şöyle,

"Gram altın 8 aylık yükseliş trendinin dip bölgesine yaklaştı... 480 TL önemlidir... 480 üzeri devam, 480 altı elveda...

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.955 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar/TL ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8,1840'a kadar geriledi ve şu dakikalarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 3 altında 8,2470'ten işlem görüyor.

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Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.925 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1890 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 1.28 oranında düşüşle 1889 dolardan işlem gördü.

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ALTIN YATIRIMCISI İÇİN 2 ÖNEMLİ ANAHTAR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Dün gelen aşı haberleri ardından ons altın fiyatları sert bir düşüşle 1900 doların altına geriledi, gün içi işlemlerde aşağıda 1850 doları test ederken, dolar/TL kurundaki sert düşüş de üzerine eklenince gram altın fiyatları da gün içi işlemlerde en düşük 481 TL seviyesini test etti.

Buradan yatırımcılar için çok önemli 2 tane anahtar verebiliriz. Aşı ile ilgili olarak bundan sonra gelmesi beklenen haber artık test sonuçlarının başarılı olduğu ve aşının genelde uygulanmaya başladığına dair onayların alındığı olur. Bu durumda artık ons altın fiyatları öyle bir düşüşe geçer ki bu seviyeleri uzun süre göremeyiz.

Diğer yandan eğer test sonuçlarından başarısızlıklar gündeme gelir ve aşının uygulanması onayları alınamadığı haberleri yayılırsa işte o zaman da 2000 doları üzerine çıkar. Özetle ons altında en önemli belirleyici etken aşı haberi.

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Teknik açıdan ise, yorumlarımda sıkça bahsettiğim ve beni hiç yanıltmayan yükseliş trendinin kuvvetlendiğine dair iki kritik direnç seviyesi var. Bir tanesi 1910 dolar diğeri de 1961 dolar. Her seferinde çalışmış olan bu iki seviyeyi kendinize kılavuz olarak alabilirsiniz. 1910 ve 1961 doları aşmakta her seferinde zorlanmakta ve üzerine çıkışlarda ons altın yükselişi çok hızlı bir ivme kazanmakta.

Şu an itibariyle gerçekleşen düşüş nedeniyle gözümüz 1878 dolar desteğinde kalabilecek mi, yoksa bunu kırarak 1869 dolar seviyelerine çekilecek mi? Yakından izlemek gerekli.

Gram altın cephesinde ise yine dün yaşanan ani sert düşüşler sonrasında gözümüz fiyatın 480 TL’ye kadar çekilip çekilmeyeceğinde. Ons altın ve dolar/TL kurunun gidişatına bakılırsa 480 TL seviyesine kadar inmesi pek kolay olasılık gibi şu anda görülmese de dikkatle izlenmesi gereken kritik bir seviye. Şu andaki fiyatların bir alım fırsatına çevrilebilmesi için makro veri ajandasından çok siyasi ve jeopolitik haber akışlarının yakından takip edilerek gelişmeler paralelinde akışı kaçırmamak için yatırımcılara sıcak takip öneriyorum.

12ALTINDA KISMİ TEPKİ ALIM İSTEĞİ SÜRÜYOR-Ziraat Yatırım
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ALTINDA KISMİ TEPKİ ALIM İSTEĞİ SÜRÜYOR-Ziraat Yatırım

Aşı haberi sonrasında bir önceki gün sert düşüş gösteren değerli madende kısmi tepki alım isteği devam ediyor. Şu aşamada, aşı ile ilgili gelişmeler değerli madende tepki yükselişlerin sınırlı kalmasına neden olabilir. Bu kapsamda, değerli maden güçlü gözüken 1.900 - 1.905 direncinin altında kalabilir. Olası düşüşlerde ise 1.850 güçlü destek iken, ara destek 1.867 seviyesinde.

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