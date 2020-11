Canlı Altın fiyatları 12 Kasım: Anlık gram altın ve ons altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi artacak mı?

Teknik açıdan ise, yorumlarımda sıkça bahsettiğim ve beni hiç yanıltmayan yükseliş trendinin kuvvetlendiğine dair iki kritik direnç seviyesi var. Bir tanesi 1910 dolar diğeri de 1961 dolar. Her seferinde çalışmış olan bu iki seviyeyi kendinize kılavuz olarak alabilirsiniz. 1910 ve 1961 doları aşmakta her seferinde zorlanmakta ve üzerine çıkışlarda ons altın yükselişi çok hızlı bir ivme kazanmakta.



Şu an itibariyle gerçekleşen düşüş nedeniyle gözümüz 1878 dolar desteğinde kalabilecek mi, yoksa bunu kırarak 1869 dolar seviyelerine çekilecek mi? Yakından izlemek gerekli.



Gram altın cephesinde ise yine dün yaşanan ani sert düşüşler sonrasında gözümüz fiyatın 480 TL’ye kadar çekilip çekilmeyeceğinde. Ons altın ve dolar/TL kurunun gidişatına bakılırsa 480 TL seviyesine kadar inmesi pek kolay olasılık gibi şu anda görülmese de dikkatle izlenmesi gereken kritik bir seviye. Şu andaki fiyatların bir alım fırsatına çevrilebilmesi için makro veri ajandasından çok siyasi ve jeopolitik haber akışlarının yakından takip edilerek gelişmeler paralelinde akışı kaçırmamak için yatırımcılara sıcak takip öneriyorum.