Altın fiyatları 1 Ekim: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
Altın fiyatları 1 Ekim itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 düşüşle 470,90 liradan işlem gördü. 1 Ekim’de ise gram altın 467,84 liradan alınıyor ve 468,03 liradan satılıyor. İşte güncel fiyatlar ve uzmanından altın yorumu
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Altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Tarihi yükselişin ardından yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip etmeye başladılar. Altın düşer mi, yükselir mi? Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk konu ile ilgili, ‘Gram altında ana trend pozitif şekilde kalmaya devam ediyor. Ana trend desteğim 450 TL’de yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda düşüşler fırsatı vermeye devam edebilir.’ dedi. İşte güncel fiyatlar
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 467,84 liradan alınıyor ve 468,03 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 762,50 liradan alınıyor, 769,30 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.522,70 liradan alınıyor, 1.536,80 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.040,50 liradan alınıyor, 3.061,70 liradan satılıyor.
Geçen hafta 450 TL civarına kadar gerileyen gram altında toparlanma oldukça hızlı oldu ve 475 TL civarı test edildi. Bu aşamada kısa süreli kar realizasyonları görebiliriz.
Ons altında önemli bir hareket yapısı yok. Küresel bazda risk iştahı yükselince ons altın da yükseliyor, diğer yandan risk iştahı düşünce ons altın da baskı altında kalıyor. Bu aşamada risk iştahının zayıf seyretmesini bekliyorum. Bu nedenle ons altında da baskı görebiliriz.
Dolar kurunda ise son günlerde yaşanan yükselişlerin ardından sınırlı da olsa kar satışları geldiğini görmekteyiz.
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Gram altında ana trend pozitif şekilde kalmaya devam ediyor. Ana trend desteğim 450 TL’de yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda düşüşler fırsatı vermeye devam edebilir. Geçen hafta yaşandığı gibi... Ancak dirençlerden de kar satışları önerebilirim. Burada 475-477 TL bölgesini kritik bölge olarak izliyorum. Bu bölgelerden gram altında aşağı yönde düzeltme görebiliriz.