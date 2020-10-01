Altın fiyatları 1 Ekim: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

DÜŞÜŞLER FIRSAT VERMEYE DEVAM EDEBİLİR Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi



Geçen hafta 450 TL civarına kadar gerileyen gram altında toparlanma oldukça hızlı oldu ve 475 TL civarı test edildi. Bu aşamada kısa süreli kar realizasyonları görebiliriz.



Ons altında önemli bir hareket yapısı yok. Küresel bazda risk iştahı yükselince ons altın da yükseliyor, diğer yandan risk iştahı düşünce ons altın da baskı altında kalıyor. Bu aşamada risk iştahının zayıf seyretmesini bekliyorum. Bu nedenle ons altında da baskı görebiliriz.



Dolar kurunda ise son günlerde yaşanan yükselişlerin ardından sınırlı da olsa kar satışları geldiğini görmekteyiz.



