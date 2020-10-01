MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAltın fiyatları 1 Ekim: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
GeriGündem Altın fiyatları 1 Ekim: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 07:43 | 

Altın fiyatları 1 Ekim: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Altın fiyatları 1 Ekim itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 düşüşle 470,90 liradan işlem gördü. 1 Ekim’de ise gram altın 467,84 liradan alınıyor ve 468,03 liradan satılıyor. İşte güncel fiyatlar ve uzmanından altın yorumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Tarihi yükselişin ardından yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip etmeye başladılar. Altın düşer mi, yükselir mi? Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk konu ile ilgili, ‘Gram altında ana trend pozitif şekilde kalmaya devam ediyor. Ana trend desteğim 450 TL’de yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda düşüşler fırsatı vermeye devam edebilir.’ dedi. İşte güncel fiyatlar

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 467,84 liradan alınıyor ve 468,03 liradan satılıyor.

2
Abone Olgoogle-news

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 762,50 liradan alınıyor, 769,30 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.522,70 liradan alınıyor, 1.536,80 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.040,50 liradan alınıyor, 3.061,70 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3DÜŞÜŞLER FIRSAT VERMEYE DEVAM EDEBİLİR
Abone Olgoogle-news

DÜŞÜŞLER FIRSAT VERMEYE DEVAM EDEBİLİR

Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi

Geçen hafta 450 TL civarına kadar gerileyen gram altında toparlanma oldukça hızlı oldu ve 475 TL civarı test edildi. Bu aşamada kısa süreli kar realizasyonları görebiliriz.

Ons altında önemli bir hareket yapısı yok. Küresel bazda risk iştahı yükselince ons altın da yükseliyor, diğer yandan risk iştahı düşünce ons altın da baskı altında kalıyor. Bu aşamada risk iştahının zayıf seyretmesini bekliyorum. Bu nedenle ons altında da baskı görebiliriz.

Dolar kurunda ise son günlerde yaşanan yükselişlerin ardından sınırlı da olsa kar satışları geldiğini görmekteyiz.

4
Abone Olgoogle-news

Gram altında ana trend pozitif şekilde kalmaya devam ediyor. Ana trend desteğim 450 TL’de yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda düşüşler fırsatı vermeye devam edebilir. Geçen hafta yaşandığı gibi... Ancak dirençlerden de kar satışları önerebilirim. Burada 475-477 TL bölgesini kritik bölge olarak izliyorum. Bu bölgelerden gram altında aşağı yönde düzeltme görebiliriz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi