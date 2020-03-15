Canlı 15 Mart altın fiyatları: Gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam ve gram altın piyasasında son durum

Pazar günü özellikle nişan ve düğün gibi organizasyonlarda altın almayı planlayanlar 15 Mart altın fiyatlarını takip ediyor. Ayrıca yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler de hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle en fazla talep gören gram ve çeyrek altının anlık değişimi yoğunlukla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 15 Mart anlık altın fiyatları.