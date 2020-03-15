Canlı 15 Mart altın fiyatları: Gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam ve gram altın piyasasında son durum
Piyasaların kapalı olduğu pazar gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yer almaya devam etti. Yatırımcıların en çok talep ettiği gram altın, bugün geçtiğimiz haftanın kapanış değerleri üzerinden işlem gördü. Hafta boyunda dalgalanma yaşayan altının güncel fiyatları canlı 15 Mart altın fiyatları takibi yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, pazar günü gram altın fiyatları ne kadar oldu? Hafta sonu altının gramı kaç TL oldu? İşte, 15 Mart 2020 anlık çeyrek, yarım, tam, gram altın fiyatları ve altın piyasasında son durum.
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Pazar günü özellikle nişan ve düğün gibi organizasyonlarda altın almayı planlayanlar 15 Mart altın fiyatlarını takip ediyor. Ayrıca yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler de hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle en fazla talep gören gram ve çeyrek altının anlık değişimi yoğunlukla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 15 Mart anlık altın fiyatları.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 320,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da,kapanışta çeyrek altın 520,00 lira, Cumhuriyet altını 2.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşerek 320,20 liradan işlem gördü.
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: