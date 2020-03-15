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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 18:19, /

Canlı 15 Mart altın fiyatları: Gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam ve gram altın piyasasında son durum

Piyasaların kapalı olduğu pazar gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yer almaya devam etti. Yatırımcıların en çok talep ettiği gram altın, bugün geçtiğimiz haftanın kapanış değerleri üzerinden işlem gördü. Hafta boyunda dalgalanma yaşayan altının güncel fiyatları canlı 15 Mart altın fiyatları takibi yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, pazar günü gram altın fiyatları ne kadar oldu? Hafta sonu altının gramı kaç TL oldu? İşte, 15 Mart 2020 anlık çeyrek, yarım, tam, gram altın fiyatları ve altın piyasasında son durum.

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Pazar günü özellikle nişan ve düğün gibi organizasyonlarda altın almayı planlayanlar 15 Mart altın fiyatlarını takip ediyor. Ayrıca yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler de hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle en fazla talep gören gram ve çeyrek altının anlık değişimi yoğunlukla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 15 Mart anlık altın fiyatları.

2ALTIN FİYATLARI NE KADAR

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


Çeyrek altının alış fiyatı bugün 510,34 TL'den alınırken, 522,19 TL'den satıcı buluyor.

Altının gram alış fiyatı 311,25 seviyesinde işlem görürken, 311,39 seviyesinden satılıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.046,45'den olurken, alış fiyatı 1.019,51 TL oldu.

Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 2.154,00'de hareket ederken, 2.122,00 TL'den alıcı buluyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU

CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU?


Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 320,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da,kapanışta çeyrek altın 520,00 lira, Cumhuriyet altını 2.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşerek 320,20 liradan işlem gördü.

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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 320,80 321,00 320,00 320,20Cumhuriyet Ata Lira 2.114,00 2.135,00 2.110,00 2.131,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 292,50 296,50 292,00 296,00Lira(Tam) Ziynet 2.066,00 2.086,00 2.061,00 2.081,00Yarım Ziynet 1.033,00 1.043,00 1.030,00 1.040,00Çeyrek Ziynet 517,00 522,00 515,00 520,00

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