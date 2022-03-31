Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar saati kaçta? Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar vakti

Çankırı, Yozgat, Burdur imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan İmsakiyesinde yer alan saatlere göre vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirecekler. İlk oruç 2 Nisan'da tutulacak. Son oruç ise bayram arefesi olan 1 Mayıs tarihine denk geliyor. İşte Çankırı, Yozgat, Burdur imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri
Yozgat'ta ilk oruç için imsak vakti 04:51, iftar vakti ise 19:12 olacak.
Burdur'da ilk sahur için imsak vakti 05:14, iftar saati ise 19:29 olarak açıklandı.
Çankırı'da ilk sahur için imsak vakti 04:54, iftar saati ise 19:17 olarak açıklandı.