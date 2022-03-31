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Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar saati kaçta? Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar vakti

#Sahur Vakti#İmsak Vakti#Ramazan

Çankırı, Yozgat, Burdur imsak, sahur ve iftar vakti ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan orucunun başlamasına az bir zaman kala vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. İlk oruç 2021 yılında 2 Nisan’da tutulacak. Peki, Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar saati kaçta?

1/3Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar saati kaçta Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar vakti

Çankırı, Yozgat, Burdur imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan İmsakiyesinde yer alan saatlere göre vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirecekler. İlk oruç 2 Nisan'da tutulacak. Son oruç ise bayram arefesi olan 1 Mayıs tarihine denk geliyor. İşte Çankırı, Yozgat, Burdur imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri

2/3Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar saati kaçta Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar vakti

Yozgat'ta ilk oruç için imsak vakti 04:51, iftar vakti ise 19:12 olacak.

Burdur'da ilk sahur için imsak vakti 05:14, iftar saati ise 19:29 olarak açıklandı.

Çankırı'da ilk sahur için imsak vakti 04:54, iftar saati ise 19:17 olarak açıklandı.

3/3Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar saati kaçta Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar vakti

YOZGAT İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANKIRI İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BURDUR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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#Sahur Vakti#İmsak Vakti#Ramazan