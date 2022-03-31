Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar saati kaçta? Çankırı, Yozgat, Burdur sahur ve iftar vakti

Yozgat'ta ilk oruç için imsak vakti 04:51, iftar vakti ise 19:12 olacak.



Burdur'da ilk sahur için imsak vakti 05:14, iftar saati ise 19:29 olarak açıklandı.



Çankırı'da ilk sahur için imsak vakti 04:54, iftar saati ise 19:17 olarak açıklandı.