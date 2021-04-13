Çankırı ramazan imsakiyesi 2021! Çankırı'da iftar saat kaçta? İşte, Çankırı iftar ve sahur vakti bilgileri

İEÜ Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni İrem Tuğçe Korkut, açlık süresi uzun olduğu için sahurda ve iftarda yenilenlere daha çok dikkat etmemiz gerektiğini kaydetti.Ramazan’da oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenme ile orucun vücut için yararlarından faydalanmanın mümkün olduğu belirtildi. Ramazan ayı boyunca nasıl beslenmek gerektiği hakkında konuşan Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni İrem Tuğçe Korkut, "Öncelikle ilaç kullananlar, reaktif hipoglisemisi ya da insülin direnci olanlar, oruç tutmadan önce mutlaka doktorunun onayını almalıdır. Ramazan’ı daha rahat, verimli ve sağlıklı geçirmek için yüksek karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalıyız. Ramazan’ı istediğiniz her şeyden sınırsızca yiyebileceğiniz bir zaman olarak düşünmeyin. Özellikle pide, tatlılar, hamur işleri ve asitli içecekler Ramazan sofralarında bol miktarda tüketiliyor. Basit karbonhidratlı yiyecekler, hamur işleri ve tatlılar kan şekerinizin yükselmesine ayrıca yemekten sonra şişkinlik, hazımsızlık yaşamanıza neden olur. Oruç tutarken bu şekilde sağlıksız şeyler tüketmeniz kilo almanıza da neden olur. Ramazan sofralarınızda daha sağlıklı, hafif, sindirimi kolay besinlere yer vermeye çalışın" dedi.