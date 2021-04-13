Çankırı ramazan imsakiyesi 2021! Çankırı'da iftar saat kaçta? İşte, Çankırı iftar ve sahur vakti bilgileri
Çankırı iftar vakti, Diyanet'in yayımladığı 2021 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Çankırı iftar saatleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından akşam saatleri yaklaşırken sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Çankırı iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Çankırı iftar saatleri 2021 bilgileri
Çankırı iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Çankırı'da bugün iftar saat 18.56'da yapılacak. Sahur saati ise 04.11 olacak. İşte Çankırı'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Çankırı imsakiye bilgileri
ÇANKIRI İMSAKİYE 2021
Çankırı'nın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Çankırı'nın son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:33
|19:29
|20:53*
|2
|14.04.2021
|04:31
|19:30
|20:55
|3
|15.04.2021
|04:29
|19:31
|20:56
|4
|16.04.2021
|04:27
|19:32
|20:57
|5
|17.04.2021
|04:26
|19:33
|20:59
|6
|18.04.2021
|04:24
|19:34
|21:00
|7
|19.04.2021
|04:22
|19:35
|21:01
|8
|20.04.2021
|04:20
|19:36
|21:03
|9
|21.04.2021
|04:18
|19:37
|21:04
|10
|22.04.2021
|04:16
|19:38
|21:06
|11
|23.04.2021
|04:14
|19:39
|21:07
|12
|24.04.2021
|04:12
|19:41
|21:09
|13
|25.04.2021
|04:11
|19:42
|21:10
|14
|26.04.2021
|04:09
|19:43
|21:11
|15
|27.04.2021
|04:07
|19:44
|21:13
|16
|28.04.2021
|04:05
|19:45
|21:14
|17
|29.04.2021
|04:03
|19:46
|21:16
|18
|30.04.2021
|04:02
|19:47
|21:17
|19
|01.05.2021
|04:00
|19:48
|21:19
|20
|02.05.2021
|03:58
|19:49
|21:20
|21
|03.05.2021
|03:56
|19:50
|21:22
|22
|04.05.2021
|03:55
|19:51
|21:23
|23
|05.05.2021
|03:53
|19:52
|21:25
|24
|06.05.2021
|03:51
|19:53
|21:26
|25
|07.05.2021
|03:49
|19:54
|21:28
|26
|08.05.2021
|03:48
|19:55
|21:29**
|27
|09.05.2021
|03:46
|19:56
|21:31
|28
|10.05.2021
|03:45
|19:57
|21:32
|29
|11.05.2021
|03:43
|19:58
|21:34
|30
|12.05.2021
|03:41
|19:59
|21:35***