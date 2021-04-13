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GeriGündem Çankırı ramazan imsakiyesi 2021! Çankırı'da iftar saat kaçta? İşte, Çankırı iftar ve sahur vakti bilgileri
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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 17:22 | 

Çankırı ramazan imsakiyesi 2021! Çankırı'da iftar saat kaçta? İşte, Çankırı iftar ve sahur vakti bilgileri

Çankırı iftar vakti, Diyanet'in yayımladığı 2021 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Çankırı iftar saatleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından akşam saatleri yaklaşırken sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Çankırı iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Çankırı iftar saatleri 2021 bilgileri

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Çankırı iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Çankırı'da bugün iftar saat 18.56'da yapılacak. Sahur saati ise 04.11 olacak. İşte Çankırı'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Çankırı imsakiye bilgileri

ÇANKIRI İMSAKİYE 2021

Çankırı'nın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Çankırı'nın son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3319:2920:53*
214.04.202104:3119:3020:55
315.04.202104:2919:3120:56
416.04.202104:2719:3220:57
517.04.202104:2619:3320:59
618.04.202104:2419:3421:00
719.04.202104:2219:3521:01
820.04.202104:2019:3621:03
921.04.202104:1819:3721:04
1022.04.202104:1619:3821:06
1123.04.202104:1419:3921:07
1224.04.202104:1219:4121:09
1325.04.202104:1119:4221:10
1426.04.202104:0919:4321:11
1527.04.202104:0719:4421:13
1628.04.202104:0519:4521:14
1729.04.202104:0319:4621:16
1830.04.202104:0219:4721:17
1901.05.202104:0019:4821:19
2002.05.202103:5819:4921:20
2103.05.202103:5619:5021:22
2204.05.202103:5519:5121:23
2305.05.202103:5319:5221:25
2406.05.202103:5119:5321:26
2507.05.202103:4919:5421:28
2608.05.202103:4819:5521:29**
2709.05.202103:4619:5621:31
2810.05.202103:4519:5721:32
2911.05.202103:4319:5821:34
3012.05.202103:4119:5921:35***

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İEÜ Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni İrem Tuğçe Korkut, açlık süresi uzun olduğu için sahurda ve iftarda yenilenlere daha çok dikkat etmemiz gerektiğini kaydetti.Ramazan’da oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenme ile orucun vücut için yararlarından faydalanmanın mümkün olduğu belirtildi. Ramazan ayı boyunca nasıl beslenmek gerektiği hakkında konuşan Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni İrem Tuğçe Korkut, "Öncelikle ilaç kullananlar, reaktif hipoglisemisi ya da insülin direnci olanlar, oruç tutmadan önce mutlaka doktorunun onayını almalıdır. Ramazan’ı daha rahat, verimli ve sağlıklı geçirmek için yüksek karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalıyız. Ramazan’ı istediğiniz her şeyden sınırsızca yiyebileceğiniz bir zaman olarak düşünmeyin. Özellikle pide, tatlılar, hamur işleri ve asitli içecekler Ramazan sofralarında bol miktarda tüketiliyor. Basit karbonhidratlı yiyecekler, hamur işleri ve tatlılar kan şekerinizin yükselmesine ayrıca yemekten sonra şişkinlik, hazımsızlık yaşamanıza neden olur. Oruç tutarken bu şekilde sağlıksız şeyler tüketmeniz kilo almanıza da neden olur. Ramazan sofralarınızda daha sağlıklı, hafif, sindirimi kolay besinlere yer vermeye çalışın" dedi.

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İftarda ve sahurda yemeklerle beraber su içilmemesi gerektiğinin altını çizen Korkut, iftarda ana öğün olarak protein tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Sahurun en önemli öğün olduğunu belirten Tamcı, "Sahurda tüketeceğiniz protein ve life bir miktar sağlıklı yağ da eklemelisiniz, böylece gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlarsınız. Sahura yumurta eklemelisiniz, yumurtanın yanında ilik suyu/kemik suyu ile hazırlanmış çorbalar, avokado, zeytin, ceviz, çiğ badem, zeytinyağı, tüm yeşillikler, salatalık, biber ve domates eklenebilir. Buna benzer bir sahur öğünü içerdiği sağlıklı yağlar, yüksek miktarda lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde daha az acıkmanıza yardımcı olur. Tuzu çok dikkatli kullanmalısınız. Aşırı tuz tüketimi gün içerisinde çok susamanıza neden olacağı için, tuz tüketimini kısıtlamalısınız. İftar ile sahur arasında en az 2-2.5 litre su içmeye çalışın. Suyu bu saatler arasında eşit miktarda, ufak yudumlarla içmeye çalışın. Ramazan’da az su tüketimi gün içerisinde kendinizi aç ve enerjisiz hissetmenize ayrıca baş ağrılarına neden olur. İftardan sonra yürüyüş yapmaya çalışın. İftardan en az 1-2 saat sonra açık havada yürüyüş yapmaya çalışın" diye konuştu.

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