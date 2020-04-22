Çankırı İmsakiyesi 2020: Çankırı’da sahur ve iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri
Ramazan İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Çankırı’da sahur, imsak ve iftar saat kaçta? soruları yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 24 Nisan’da ilk Ramazan orucu 29 gün boyunca tutulacak. İmsakiyeye göre Müslümanlar oruçlarına başlayacaklar ve daha sonra iftarlarını yapacaklar. İşte Çankırı İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çankırı imsak, sahur ve iftar vakti araştırılıyor. Çankırı’da sahur ve iftar saat kaçta? Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre 29 gün sürecek. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini 29 gün boyunca yerine getirecekler. Yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İşte Çankırı iftar ve sahur saatleri…
2
ÇANKIRI’DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Çankırı’da ilk sahur 04:12’de, ilk iftar 19:41’de olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi. Ramazanın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu. İşlek, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti: "Ramazanın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak."