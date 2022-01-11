Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) - /İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 17:43 |
Caninin ifadesi ortaya çıktı! Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü
İstanbul’un Tuzla ilçesinde avukatDilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29) adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Oktay ifadesinde, ‘Eşi ve arkadaşları geldi. Konuştuk. Onlara bizim kendi aramızda bir mesele olduğunu söylerken, kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim.’ şeklinde konuştu. Dilara Yıldız'ın kız kardeşi ise 'Benim ablamın sesi olun. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor. Ama çıkmasına izin vermeyin' dedi.