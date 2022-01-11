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GeriGündem Caninin ifadesi ortaya çıktı! Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü
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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) - /İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 17:43 | 

Caninin ifadesi ortaya çıktı! Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü

İstanbul’un Tuzla ilçesinde avukat Dilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29) adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Oktay ifadesinde, ‘Eşi ve arkadaşları geldi. Konuştuk. Onlara bizim kendi aramızda bir mesele olduğunu söylerken, kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim.’ şeklinde konuştu. Dilara Yıldız'ın kız kardeşi ise 'Benim ablamın sesi olun. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor. Ama çıkmasına izin vermeyin' dedi.

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