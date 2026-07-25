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Canım oğlum mezun oldu: Tarifsiz bir gurur duyuyorum

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#Ünlüler Nereden Mezun#Alina Boz#Ünlülerin Çocukları Nereden Mezun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:46

Oğlu diploma aldı, ünlü oyuncu yaşadığı gururu paylaştı.