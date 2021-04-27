Canım oğlum, eski eşim ve amcası Ali Koç!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Oyuncu İlker İnanoğlu eski eşi, oğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç'un da yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Bir dönem Amerika'da yaşan İlker İnanoğlu, Amerikalı sevgilisi Terry Chloe Holguin ile nikah masasına oturmuş ve Berker adında bir oğlu olmuştu.
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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından eski günleri yad etti. Kanlıca'da çekilen aile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İnanoğlu altına, 'Canım oğlum eski eşim ve hala en yakın arkadaşım ve amcası başkanımız Ali Koç' notunu düştü.
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1 hafta kaldı
Kızını bir hafta sonra dünyaya getirecek olan Almeda Abazi Instagram'da takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi: "Normal doğum olacak. Şu an en son öğrenmek istediğim şey kilom. Son 2 aydır hiç tartılmadım. En çok kiraz ve vişne suyuna aşerdim."
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Oscar heyacanı
Beren Saat ve Kenan Doğulu, 93. Oscar Ödül Töreni’ni evlerinden takip etti. Ünlü çift, yaşadıkları ‘Oscar’ heyecanını Instagram hesaplarında takipçileriyle de paylaştı.
Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen Oscar Ödülleri, pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 03.00’te sahiplerini buldu. TRT 2’den canlı yayınlanan ödül törenini Beren Saat-Kenan Doğulu çifti de evlerinden takip etti. Eşi Kenan Doğulu ile birlikte ‘Oscar’ heyecanı yaşayan oyuncu Beren Saat, evlerinde birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabının ‘Hikaye’ bölümünde yayınlandı.
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Bodrum tatili
Bodrum’da tekne tatili yapan Aleyna Solaker önceki gün bir karesini Instagram hesabına yükledi. Bikinili üstüyle poz veren ünlü oyuncunun bu karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Roman yazdı
İrem Altuğ ilk romanının heyecanını yaşıyor. “San Francisco Kafası”, Mona Kitap’tan çıktı.2000 yılında “Work and Travel” programıyla 2 aylığına San Francisco’ya giden oyuncu, orada 4 yıl kaldı. San Francisco Devlet Üniversitesi’nde Oyunculuk okuyan Altuğ, bir yandan çeşitli işlerde çalıştı, bir yandan da bağımsız yapımlarda rol aldı. İrem Altuğ, sokaklarda fal bakmaktan mezarlık mesaisine ve sonunda oyunculuğa uzanan serüveninden yola çıkarak yazdığı ilk romanı “San Francisco Kafası”nı okurla buluşturdu.
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Ayna pozu
Meksika tatiline devam eden Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, birbirinden seksi pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Loughnan son olarak bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabına yükledi.
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Jack Waltzer’in öğrencisi oldu
Özgü Delikanlı; Dustin Hoffman, Gerard Butler, Sharon Stone gibi usta isimleri yetiştiren Actor Studio’nun hocası Jack Waltzer’ın öğrencisi oldu. Waltzer’ın karşısında canlı performans sergileyen oyuncu, “Kramer Kramer’e Karşı” filminden Meryl Streep’in monoloğunu oynadı. Genç oyuncu, Paris ve Los Angeles sınıfına katılmaya hak kazandı...