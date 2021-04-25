“Canım Kardeşim” in küçük Kahraman'ı

YENİDEN ÇEKİLMESİNİ İSTEMEM Oyuncu, bu kült filmin setine dair anılarından ise şöyle bahsediyor: “Yaş olarak küçük olduğum için çok babacan yaklaşıyorlardı bana. Ama neticede yaptığınız bir iş vardı. O role bürünüp onun hakkını vermeniz gerekiyordu. Kolay ağlayabilen bir çocuktum. İzmir, Kordon’da bir çekim vardı. ‘Ağla’ diyorlar, ağlayamıyorum. Ertem Abi’nin o sert tarafını işte orada gördüm. Ertem Abi, ‘Tarık bir sigara yak’ dedi. Daha doğal olması için sigaranın dumanını gözüme üfledi. Bir anda gözlerimden yaş geldi. Ama Ertem Abi, bana hep yumuşak tarafını gösterdi. Dünya güzeli bir adamdı. O setteki herkes çok özeldi.”Kıral, “Filmin yeniden çekilmesini ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Hayır... Çünkü, o şeyi yakalaması mümkün değil. Senaryosundan oyuncularına her şeyine o, bence orada kalmalı.”