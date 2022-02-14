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Canım Annem dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Günlük dizi Canım Annem başlıyor!

#Canım Annem Dizisi#Canım Annem Konusu#Canım Annem Oyuncuları

TV8 ekranlarının yeni dizisi Canım Annem için geri sayım başladı. Hafta içi her gün yayınlanacak olan Canım Annem konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. İşte, ilk bölümü bugün yayınlanacak olan Canım Annem dizisi hakkında merak edilenler...

1/3Canım Annem dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler Günlük dizi Canım Annem başlıyor

TV8'in yeni günlük dizisi Canım Annem bugün 14:45'te ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Bir aşk ve aile dramının yaşandığı Canım Annem konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Canım Annem dizisi hakkında bilgiler...

2/3CANIM ANNEM KONUSU NEDİR

CANIM ANNEM KONUSU NEDİR?

Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir. Zeynep’in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir. Murat’ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir. Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep’in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep’in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep’in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır. Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı’ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre’nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğrensin diye oraya göndermiştir.

3/3CANIM ANNEM OYUNCULARI

CANIM ANNEM OYUNCULARI

Yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in yaptığı Canım Annem dizisi oyuncuları arasında, Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer alıyor.

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