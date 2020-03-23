Canım annem!

Dünyanın bazı ülkelerinde dün Anneler Günü'ydü. Bütün çocuklar annelerinin bu özel gününü kutladı. Bunlardan biri de İngiltere tahtının gelecekteki varisi 6 yaşındaki Prens George oldu.
2
Corona virüs tedbirleri nedeniyle çocuklarını da alarak Londra'dan kırsal kesimdeki Anmer Hall'a taşınan Prens William ile Kate Middleton, resmi Instagram hesaplarında bir kutlama mesajı paylaştı.Yapılan paylaşımın ilk karesinde Kate Middleton kızı Charlotte'u, Prens William da oğlu George'u sırtına alıp koşerken görülüyor.
3
Diğer paylaşımda Prens William, annesi Prenses Diana ve kardeşi Prens Harry ile görülüyor.
4
Son karede ise Kate Middleton annesi Carole'un kucağında çekilen bir fotoğrafına yer verildi.
5
Paylaşımın en renkli sürprizi ise son karede yer aldı. Bu, Prens George'un annesi için çizdiği bir kart.