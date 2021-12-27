Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Basketbolcu Caner Erdeniz Masterchef'e konuk oluyor!
Ekranların sevilen yarışması MAsterChef'e konuk olan basketbolcu Caner Erdeniz'in hayatı merak konusu oldu. Galatasaray basketbol takımında kısa forvet pozisyonunda görev alan Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? İşte Caner Erdeniz'in hayatı hakkında bilgiler...
Ünlü basketbolcu Caner Erdeniz özel hayatı ve profesyonel basketbol yaşantısıyla takipçileri tarafından merak edilen oyunculardan biridir. Ünlü oyuncu Müge Boz ile evli olan ve bu evliliklen bir çocukları olan çiftin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar da çok beğeniliyor. Peki Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Caner Erdeniz hakkında detaylar...
Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü.