Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Basketbolcu Caner Erdeniz Masterchef'e konuk oluyor!

Ünlü basketbolcu Caner Erdeniz özel hayatı ve profesyonel basketbol yaşantısıyla takipçileri tarafından merak edilen oyunculardan biridir. Ünlü oyuncu Müge Boz ile evli olan ve bu evliliklen bir çocukları olan çiftin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar da çok beğeniliyor. Peki Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Caner Erdeniz hakkında detaylar...