"Caner Cindoruk mendil satıyordu" Behzat Uygur, babası Nejat Uygur'u anlattı

GENÇLERE YETİŞEMİYORUM OYUNCU Erkan Can, Duygu Kaya’nın Kartal Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği Dünya Tiyatrolar Haftası’ndaki konuğu oldu. Can, 46 yıldır sanat dünyasının içinde olduğunu ve tiyatroya Nejat Uygur sayesinde başladığını söyledi: “Nejat Uygur geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisidir. Gençlerin bunu devam ettirmesini istiyoruz. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bazen onlara yetişemiyorum. Gençler her işi becerebiliyor. Ben de onlardan umutluyum.” Oyuncu, iyi bir tiyatro izleyicisinin her şeyden değerli olduğunu belirtti: “400 kişilik bir salonda bir kişi bile sahnelenen oyunu anlasa, bu bizim için yeterlidir. İzleyici, güncel edebiyatı ve sanatın her dalını yakından takip etmelidir.”