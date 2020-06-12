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Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 13:08,

Caner Çalışır kimsesizler mezarlığına mı defnedildi?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a katılan Murat Övüç, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hakkında şaşırtan bir açıklama yaptı.

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Caner Çalışır'ın kimsesizler mezarlığına defnedildiği yönünde çıkan haberlere Övüç, 'Ben hastaneye gittiğimde Hakan Kakız ve Selin Ciğerci vardı. Selin ağlayarak 'senin tanıdığın vardır mezarlık işini halledelim' dedi. Tanıdıklarım koronadan sebep çok dolu dedi. Ben de arkadaşıma güzel bir mezarlık aldım. Selin de ortak oldu. Ancak ablası oraya gömülmesini istemedi. Kayabaşı diye bir yer varmış yeni açılan mezarlık ısrarla oraya gömülmesini istediler. Sonradan öğrendim ki orası çok yeni açılmış. Koronadan vefat eden, yoksul ve kimsesiz kişileri oraya defnediyorlarmış.

2ÇOK KİLO ALMIŞTI
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ÇOK KİLO ALMIŞTI

Cenazeye aileden bir tek dayısı ve kuzeni katıldı. Vefatından önce çok kilo almış. Elinde oksijen maskesiyle geziyormuş. Vefatından 2 saat önce 'canım yandı bir kavun verin' demiş ve kavunu yedikten kısa süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetmiş" dedi.

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Canlı yayına telefonla bağlanan Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı da çıkan iddialara açıklık getirdi.'Caner madde kullanmıyordu. Gece hayatında çalıştığı için alkol alıyordu. Karantinada çok kilo aldı. Sürekli yatıyordu. 170 kiloya kadar çıktı. İyi hissetmiyorum diyordu. Son gün ağırlaştı. Oksijon tüpünü de koronadan almıştı. Son gün soğuk soğuk terleyince maskeyi takmış. Arkadaşı o halini görüyor. Hemen ambulansı arıyor ancak ambulans gelmeden vefat ediyor' dedi.

4AİLESİ CENAZEYE NEDEN GELMEDİ
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AİLESİ CENAZEYE NEDEN GELMEDİ?

Ailesinin cenazeye neden katılmadığı sorusu üzerine ise Övüç, 'Ablası Caner'in ölümünü kabullenemediği için cenazeye gelmedi' dedi.

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Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı

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