Caner Çalışır kimdir, neden öldü? Caner Çalışır'ın vefatı Survivor'daki Cemal Can'a söylenecek mi?
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'ın vefatının yankıları devam ediyor. DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 10 Haziran 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Çalışır’ın ölümünü, arkadaşları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vefat haberi ardından gözler Survivor'da yarışan Cemal Can'a çevrildi. Cemal Can'ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır'ın vefat haberinin Gönüllüler yarışmacısına verilip verilmeyeceği merak ediliyor.
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DJ’lik yapan ve en son Benimle Söyle programında yer alan Caner Çalışır, kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın cenazesi Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedidi. Kerimcan Durmaz başta olmak üzere pek çok ünlü isimle yakın arkadaş olan Caner Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmış ancak sağlığına kavuştuktan sonra taburcu olmuştu. Caner Çalışır 31 yaşındaydı.
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"CEMAL CAN OLSAYDI YALNIZ BIRAKMAZDI BENİ "
Caner Çalışır, vefatından önce bir arkadaşına vefasızlıktan ve yalnızlıktan yakındığı ortaya çıktı. Çalışır'ın Cemal Can'a yönelik sözleri dikkat çekti. Survivor'da yarışan Cemal Can'ın dönmesini bekleyen Çalışır " Cemal Can olsaydı yalnız bırakmazdı beni" demiş...
Acun Ilıcalı'nın haber vermemesi durumunda Cemal Can Canseven’in yakın arkadaşının kaybının elendikten veya yarışma bittikten sonra öğrenmesi bekleniyor.
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Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Caner Çalışır için yakın arkadaşları ve ünlüler de genç yaşında hayata veda eden Caner için taziye mesajı yayınladı.
KERİMCAN DURMAZ
"Caner’imm, dostum, bizi bugün bırakıp gitti. Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner’im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle, keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Nurlar içinde uyu. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."
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HAKAN KAKIZ
"Çocukluk anılarım gitti. Şuan tarifsiz duygular içindeyim. Ağlıyorum, susuyorum, boş boş bakıyorum. Ölüm çok acı ama erken ölüm herşeyden acı. Hepimiz şoktayız. Ani bir kalp krizinden dolayı vefat etti Caner’imiz. Nurlar içinde uyu eski dostum." DEMET AKALIN
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Çok üzgünüm. Tanıyıp da sevdiğim en iyi insanlardandı" mesajını yazdı.
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SELİN CİĞERCİ
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, üzüntüsünü şu sözlerle belli etti:
"Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum. Mekanın cennet olsun arkadaşım."
DERYA ULUĞ
"Seni hep böyle neşeli hallerinle hatırlayacağız Caner. Çok üzgünüm çok. Mekanın cennet olsun."
MERVE ÖZBEY
"Hoşçakal Caner. Dünya hali. Bugün varız yarın yokuz. Tanıdığım en pozitif, yardımsever, hiç hırsı olmayan, dünya iyisi insan. Hoşçakal."