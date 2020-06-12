Caner Çalışır kimdir, neden öldü? Caner Çalışır'ın vefatı Survivor'daki Cemal Can'a söylenecek mi?

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Caner Çalışır için yakın arkadaşları ve ünlüler de genç yaşında hayata veda eden Caner için taziye mesajı yayınladı.



KERİMCAN DURMAZ



"Caner’imm, dostum, bizi bugün bırakıp gitti. Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner’im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle, keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Nurlar içinde uyu. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."