Caner Çalışır kimdir, neden öldü? Caner Çalışır'ın vefatı Survivor'daki Cemal Can'a söylenecek mi?

"CEMAL CAN OLSAYDI YALNIZ BIRAKMAZDI BENİ " Caner Çalışır, vefatından önce bir arkadaşına vefasızlıktan ve yalnızlıktan yakındığı ortaya çıktı. Çalışır'ın Cemal Can'a yönelik sözleri dikkat çekti. Survivor'da yarışan Cemal Can'ın dönmesini bekleyen Çalışır " Cemal Can olsaydı yalnız bırakmazdı beni" demiş...



Acun Ilıcalı'nın haber vermemesi durumunda Cemal Can Canseven’in yakın arkadaşının kaybının elendikten veya yarışma bittikten sonra öğrenmesi bekleniyor.