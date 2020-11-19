Çocukları evde bıraktı

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, Miami'de plajda görüntülendi.32 yaşındaki iki çocuk annesi Swanepoel, uzun uzun denize girip güneşlendi. Sonra da kumsalda yürüyüşe çıktı.Kırmızı bir bikini giyen Candice Swanepoel, iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala koruduğu fiziğiyle de dikkat çekti.Uzun süre meslektaşı Hermann Nicoli ile nişanlı olan Swanepoel, bir süre önce ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.Çiftin Anaca ve Ariel adında iki tane çocukları bulunuyor. Candice Swanepoel ile Hermann Nicoli, ilk gençlik yıllarından beri birlikteydi.