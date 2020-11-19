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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 09:32 | 

Çocukları evde bıraktı

Ünlü model iki çocuğunu evde bırakıp arkadaşlarıyla plaj keyfi yaptı.

Backgrid USA

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1PLAJ KEYFİ
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PLAJ KEYFİ

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, Miami'de plajda görüntülendi.

2KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ
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KUMSAL YÜRÜYÜŞÜ

32 yaşındaki iki çocuk annesi Swanepoel, uzun uzun denize girip güneşlendi. Sonra da kumsalda yürüyüşe çıktı.

3KIRMIZI BİKİNİ
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KIRMIZI BİKİNİ

Kırmızı bir bikini giyen Candice Swanepoel, iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala koruduğu fiziğiyle de dikkat çekti.

4NİŞANLISINDAN AYRILDI
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NİŞANLISINDAN AYRILDI

Uzun süre meslektaşı Hermann Nicoli ile nişanlı olan Swanepoel, bir süre önce ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

5İKİ ÇOCUK SAHİBİ
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İKİ ÇOCUK SAHİBİ

Çiftin Anaca ve Ariel adında iki tane çocukları bulunuyor. Candice Swanepoel ile Hermann Nicoli, ilk gençlik yıllarından beri birlikteydi.

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