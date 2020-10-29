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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 10:40 | 

Candice Swanepoel, çocuklarıyla birlikte plaj keyfi yaptı

Çok uzun süredir koronavirüs nedeniyle fazla ortalarda görünmeyen ünlü model, önceki gün çocuklarıyla plaj keyfi yaptı.

Backgrid USA

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Victoria's Secret modeli olarak tanınan Candic Swanepoel, iki oğluyla birlikte gittiği plajda objektiflere takıldı.

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32 yaşındaki Swanepoel, dün bütün günü Miami'de plajda geçirdi. Siyah bir bikini giyen model, iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen bozulmayan fiziğiyle dikkat çekti.

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Bir süredir modelliğin yanı sıra bikini koleksiyonları da tasarlayan Güney Afrikalı Swanepoel, kendi imzasını taşıyan bir bikini tercih etti. 

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Denize giren, yüzen ve güneşlenen Candice Swanepoel, uzun saatler boyunca da çocuklarıyla kumda oynadı. Plajda hiç maske kullanmayan ünlü model, evine dönerken ise maskesini eksik etmedi.

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1988 yılında Güney Afrika'da KwaZulu Tanal'a bağlı Mooi River'da dünyaya gelen Candice Swanepoel, Hollanda kökenli bir ailenin çocuğu. 

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Henüz 15 yaşındayken bir bit pazarında keşfedilen Swanepoel, bir yıl sonra kariyerinde hızla yükselmeye başladı.

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Kariyerinin en parlak çıkışını ise Victoria's Secret modeli olarak podyuma çıktığında yaptı. 2013 yılında firmanın fantezi sutyenini tanıttı.

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Candice Swanepoel, özel hayatıyla da gündemde yer aldı hep. Çocukluk aşkı Hermann Nicoli ile nişanlandı ve Ariel ile Anaca adında iki erkek çocuk sahibi oldu.

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Fakat çift, yıllarca süren birlikteliklerine ve çocuklarına rağmen yollarını ayırdı.

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