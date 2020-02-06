Canan Karatay'dan corona virüsü açıklaması… Corona virüsü nedir, belirtileri neler?

Çin'de birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü de değerlendiren Canan Karatay şöyle konuştu:

"Koronavirüsünden bahsedelim. Bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur. Mangalda kül bırakmıyorlar sevgili medyamız tabii ki. Virüsler hücre içine girer. Yani bir hayvanın, bir insanın akciğerine. Bu koronavirüs, akciğerdeki hücrelerin içine giriyor, solunum yoluyla bulaşması o demek. Ve o hücre içine virüs büyür, çoğalır. Yani hücrenin içindeki besini kullanarak çoğalır ve de hücreyi parçalar. Sıkıntı da oradan başlar. Bütün grip enfeksiyonları aynı. Virüsler aynı değişmiyorlar. Çok ufak her sene kılıf ve renk değiştiriyor. Çok üçkağıtçılar yani halledemiyor insanlar. Bu kadar teknoloji ilerledi, asırlardan beri, dünya kurulduğundan beri daha virüsleri halledemedik. O halde hücre içine girmesini biz önlememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım."



'MARAŞ PAÇA, KORONAVİRÜSÜNÜ ÖNLER'

Daha sonra paça hakkında açıklama yapan Karatay, paçanın süper besin olduğunu belirtti. Karatay, şunları söyledi:

"O kadar süperdir ki, bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsünü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz. Kollajeni çok iyidir, glukozamini çok iyidir. Eczanelerden glukozamini alıp sonra 'Kelle paça çok tehlikelidir' diye yayınlara inanmayın, güvenmeyin, bol bol kelle paça yiyin. Mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız, Alzheimer olmazsınız, grip olmazsınız, nezle olmazsınız, çocuklar aksırmaz, öksürmez."