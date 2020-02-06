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Dünya
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 11:30, /

Canan Karatay'dan corona virüsü açıklaması… Corona virüsü nedir, belirtileri neler?

Corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken uzmanlardan da yeni açıklamalar geliyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'de birçok kişinin ölümüne neden olan corona virüsü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Karatay, corona virüsünün tanımını yaparken alınabilecek önlemler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. Peki, corona virüsü nedir, belirtileri neler? Corona virüsü nasıl önlenir? İşte Canan Karatay’ın açıklamaları ve corona virüsü hakkında detaylar…

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Çin'in Wuhan kentinde patlak verdikten sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsü salgınıyla ilgili korkutucu iddialar devam ediyor. Virüs yüzünden dünya genelinde ölenlerin sayısıve corona virüsüne yakalanan vaka sayısı her geçen gün artıyor. Henüz Türkiye’de rastlanılmayan ancak tedirginlik yaratan corona virüsü ile ilgili uzmanlardan bilgilendirmeler geliyor. Konuyla ilgili ilgi çekici yorumlardan biri de Prof. Dr. Canan Karatay’dan geldi.

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Çin'de birçok kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü de değerlendiren Canan Karatay şöyle konuştu:
"Koronavirüsünden bahsedelim. Bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur. Mangalda kül bırakmıyorlar sevgili medyamız tabii ki. Virüsler hücre içine girer. Yani bir hayvanın, bir insanın akciğerine. Bu koronavirüs, akciğerdeki hücrelerin içine giriyor, solunum yoluyla bulaşması o demek. Ve o hücre içine virüs büyür, çoğalır. Yani hücrenin içindeki besini kullanarak çoğalır ve de hücreyi parçalar. Sıkıntı da oradan başlar. Bütün grip enfeksiyonları aynı. Virüsler aynı değişmiyorlar. Çok ufak her sene kılıf ve renk değiştiriyor. Çok üçkağıtçılar yani halledemiyor insanlar. Bu kadar teknoloji ilerledi, asırlardan beri, dünya kurulduğundan beri daha virüsleri halledemedik. O halde hücre içine girmesini biz önlememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım."

'MARAŞ PAÇA, KORONAVİRÜSÜNÜ ÖNLER'
Daha sonra paça hakkında açıklama yapan Karatay, paçanın süper besin olduğunu belirtti. Karatay, şunları söyledi:
"O kadar süperdir ki, bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsünü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz. Kollajeni çok iyidir, glukozamini çok iyidir. Eczanelerden glukozamini alıp sonra 'Kelle paça çok tehlikelidir' diye yayınlara inanmayın, güvenmeyin, bol bol kelle paça yiyin. Mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız, Alzheimer olmazsınız, grip olmazsınız, nezle olmazsınız, çocuklar aksırmaz, öksürmez."

3Corona Virüsü nedir

Corona Virüsü nedir?

Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

4Corona Virüsü belirtileri neler

Corona Virüsü belirtileri neler?

Corona virüsü semptomları şöyle:
İştahsızlık ve kilo kaybı
Yüksek Ateş
Halsizlik ve yorgunluk hali
Karın bölgesinde görülen şişlikler
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

5Corona Virüsü bulaşır mı

Corona Virüsü bulaşır mı?

Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak katılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşabildiği bildirilmiştir. Şuana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu bildirilmiştir.

Ortalama inkübasyon süresi ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur, MERS-CoV ve SARS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir.

Eldeki verilere göre ağır seyreden olguların oranının ve fatalite hızının çok yüksek olmadığı şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Ancak ilerleyen dönemde virüsün genetik yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir.

Şu an için bulaştırıcılık süresi, inkübasyon süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.

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