Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 11:30,
Canan Karatay'dan corona virüsü açıklaması… Corona virüsü nedir, belirtileri neler?
Corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken uzmanlardan da yeni açıklamalar geliyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Çin'de birçok kişinin ölümüne neden olan corona virüsü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Karatay, corona virüsünün tanımını yaparken alınabilecek önlemler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. Peki, corona virüsü nedir, belirtileri neler? Corona virüsü nasıl önlenir? İşte Canan Karatay’ın açıklamaları ve corona virüsü hakkında detaylar…
Çin'in Wuhan kentinde patlak verdikten sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsü salgınıyla ilgili korkutucu iddialar devam ediyor. Virüs yüzünden dünya genelinde ölenlerin sayısıve corona virüsüne yakalanan vaka sayısı her geçen gün artıyor. Henüz Türkiye’de rastlanılmayan ancak tedirginlik yaratan corona virüsü ile ilgili uzmanlardan bilgilendirmeler geliyor. Konuyla ilgili ilgi çekici yorumlardan biri de Prof. Dr. Canan Karatay’dan geldi.
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