Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında? Canan Ergüder kansere yakalandı
Canan Ergüder ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. En son Menajerimi Ara dizisinde rol alan başarılı oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı. Peki, Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında? İşte Canan Ergüder hakkında bilgiler ve rol aldığı diziler
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Canan Ergüder’in meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Yakın zamanda kemoterapi görecek 43 yaşındaki oyuncunun moralinin ise iyi olduğu söyleniyor. İşte 15 Temmuz 1977 İstanbul doğumlu ve kendi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evli olan Canan Ergüder hakkında merak edilenler
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CANAN ERGÜDER KANSERE YAKALANDI!
Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre Canan Ergüder’in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Oyuncu, başrolünü oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisinden de affını istedi. Kadrodan ayrılmasının ardından çekimleri bırakan Ergüder’in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi.
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EŞİ DESTEK VERİYOR
Yakın zamanda kemoterapi görecek 43 yaşındaki oyuncunun moralinin ise iyi olduğu konuşuluyor. Ergüder’in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.
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CANAN ERGÜDER KİMDİR?
15 Temmuz 1977 İstanbul doğumludur. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlayan Canan Ergüder, Franklin and Marshall College'da tiyatro eğitimi almıştır. Ardından The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans eğitimi almıştır.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizide yer almış ancak başka bir projeden teklif alınca bu diziden ayrılmıştır. Son olarak geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda eden Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem karakterini canlandırdı.
Başarılı isim Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veriyor.