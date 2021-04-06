Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında? Canan Ergüder kansere yakalandı

Canan Ergüder’in meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Yakın zamanda kemoterapi görecek 43 yaşındaki oyuncunun moralinin ise iyi olduğu söyleniyor. İşte 15 Temmuz 1977 İstanbul doğumlu ve kendi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile evli olan Canan Ergüder hakkında merak edilenler