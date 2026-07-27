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Çanakkale'de bulundu! İlk Hristiyanlara ait... Bin 500 yıllık

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#Çanakkale#Ayvacık#Apollon Smintheus Kutsal Alanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 10:09

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 2026 yılı kazı çalışmalarında ilk Hristiyanlara ait bin 500 yıllık dibek ile son Hristiyanlara ait bin 300 yıllık depo küpü tespit edildi. Öte yandan geçen yıllardaki kazı çalışmalarında bugün lüks konutlarda ve rezidanslarda kullanılan yerden ısıtma sisteminin Romalılar tarafından tam bin 700 yıl önce kullanıldığı da ortaya çıkmıştı.