Çanakkale'de bulundu! İlk Hristiyanlara ait... Bin 500 yıllık

Kazı çalışmaları sırasında ilk Hristiyanların tabakası ve yerleşim alanının doğrudan tarımla ilgili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Davut Kaplan şöyle devam etti:

"Biz sadece tarım ürünlerinin üretildiği, depolandığı veya bunların yeme, içme, mutfağa kadar olan bazı malzemelerini içeriyor. Burada ortaya çıkan ilk Hristiyanlara ait olan dibekte bunlardan bir tanesi. Günümüzden yaklaşık bin 400-bin 500 yıl öncesine ait ilk Hristiyanlar tarımla uğraşarak kilise inşa ederek burada yaşadılar. Ancak zaman zaman bu bölge istilaya uğradı. Bazen bunlar da maddi zorluk çektiler. 8'inci, 9'uncu yüzyıl gibi Hristiyanlığın zayıfladığı dönemler de var. Bu geç dönemde bölgeye tekrardan yerleşiyorlar. Ama onun bulgusu çok az.