Çanakkale Türküsü ve Çanakkale Geçilmez şiirinin sözleri…

Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktalarından olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bugün 107. yıl dönümü kutlanıyor. Çanakkale Savaşı sırasında ortaya çıkan 'Çanakkale Türküsü' ve “Çanakkale Geçilmez” şiiri ise o yıllardan bu yana halen söylenmektedir.
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir kırık testi
Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale elinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale'den çıktım başım selamet
Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale türküsü, Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir türküdür. Bu türkü gibi Çanakkale savaşını anlatan bazı türküler vardır. Ait olduğu yöre Kastamonu'dur. Notaya Muzaffer Sarısözen'in aldığı türkünün kaynağı Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'dur.
Namus için kükreyip vatan için öldüren
Onlar Gelibolu'da en nadide güldüler
Kanlı sırttan aşağı sürünerek geldiler
O gün yardıma koştu dağın aslanı kurdu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
O gayret kuşağını doluyordu beline
Kelime-i tevhitle girip hücum seline
Yeşil çimen üstüne uzanan beyaz nurdu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Top tüfek yoktu elde kazma kürek geldiler
Vatan için çarpışıp Allah için öldüler
Savaşın yiğitleri etten kemikten surdu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Ya istiklâl ya ölüm dedi Mustafa Kemal
Böyle güzel orduya verir mi Rabbim zeval
İçimizde tutuşan vatan sevdası kordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçişmez diyordu şanlı ordu
Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu