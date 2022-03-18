Çanakkale Türküsü ve Çanakkale Geçilmez şiirinin sözleri…

Çanakkale Geçilmez Sözleri

Namus için kükreyip vatan için öldüren

Onlar Gelibolu'da en nadide güldüler

Kanlı sırttan aşağı sürünerek geldiler

O gün yardıma koştu dağın aslanı kurdu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

O gayret kuşağını doluyordu beline

Kelime-i tevhitle girip hücum seline

Yeşil çimen üstüne uzanan beyaz nurdu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Top tüfek yoktu elde kazma kürek geldiler

Vatan için çarpışıp Allah için öldüler

Savaşın yiğitleri etten kemikten surdu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Ya istiklâl ya ölüm dedi Mustafa Kemal

Böyle güzel orduya verir mi Rabbim zeval

İçimizde tutuşan vatan sevdası kordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçişmez diyordu şanlı ordu

Çanakkale geçilmez diyordu şanlı ordu