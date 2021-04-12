Çanakkale sahur saatleri 2021 ve imsak vakitleri: Çanakkale'de sahur ve iftar vakti ne zaman, saat kaçta?
Çanakkale sahur saatleri 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet tarafından yayınlandı. İslam dünyasında manevi huzurla beklenen Ramazan-ı Şerif bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. On bir ayın sultanına kısa süre kala, Çanakkale sahur saatleri vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Mübarek Ramazan'da oruç ibadetini idrak edecek olan Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar, Çanakkale'de ilk sahur saat kaçta ve ne zaman? sorusunun yanıtını Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, Çanakkale sahur ve imsak vakitleri bilgisi.
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Çanakkale imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, Çanakkale sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecekler. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak. Diyanet bilgisine göre Çanakkale'de ilk sahur 05:03 olarak açıklandı. Çanakkale iftar ve sahur saatleri her gün bir kaç dakika farklılık gösterecek.
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ÇANAKKALE İMSAK VE SAHUR VAKİTLERİ
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Çanakkale'de ilk sahur için imsak vakti 05:03, iftar saati ise 19:57 olarak açıklandı.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
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Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.