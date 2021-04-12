Çanakkale sahur saatleri 2021 ve imsak vakitleri: Çanakkale'de sahur ve iftar vakti ne zaman, saat kaçta?

Çanakkale imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, Çanakkale sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecekler. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak. Diyanet bilgisine göre Çanakkale'de ilk sahur 05:03 olarak açıklandı. Çanakkale iftar ve sahur saatleri her gün bir kaç dakika farklılık gösterecek.