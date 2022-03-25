Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş ne zaman bitiyor? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti bilgisi

Merakla beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı 18 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale geçiş ücretinin bir hafta süreyle alınmayacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş ne zaman bitiyor merak konusu oldu. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü son ücretsiz geçiş tarihi ve sonrasında uygulanacak olan ücret tarifesi...
Çanakkale Köprüsü geçişleri 18 Mart Cuma günü resmi olarak başladı. Bir hafta olan ücretsiz geçişler 25 Mart saat 23:59'a kadar devam edecek.
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde trafiğe açıldı. Araç geçişlerinin bir hafta boyunca ücretsiz olacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süre Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira olacağını duyurdu. Ancak bu ücret 1. sınıf araçların köprü geçiş ücretini kapsıyor. Diğer araçların ücret tarifelerinin ise bugün itibariyle gün içerisinde açıklanması bekleniyor.