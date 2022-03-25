Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş ne zaman bitiyor? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti bilgisi

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde trafiğe açıldı. Araç geçişlerinin bir hafta boyunca ücretsiz olacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süre Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira olacağını duyurdu. Ancak bu ücret 1. sınıf araçların köprü geçiş ücretini kapsıyor. Diğer araçların ücret tarifelerinin ise bugün itibariyle gün içerisinde açıklanması bekleniyor.