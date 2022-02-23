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Çanakkale Köprüsü nerede, ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ve ücret bilgisi

#1915 Çanakkale Köprüsü#Çanakkale Köprüsü Nerede#Çanakkale Köprüsü Ne Zaman Açılacak

Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçtiğimiz günlerde tamamlanan asfaltlama çalışmalarının ardından gözler açılı tarihine çevrildi. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü açılış tarihinin müjdesini verdi. Peki, Çanakkale Köprüsü nerede, ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ve ücret bilgileri...

1/5Çanakkale Köprüsü nerede, ne zaman açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ve ücret bilgisi

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı.

2/51915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

18 Mart 2023’te açılması beklenen Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklanmıştı. Son gelişmelerle birlikte hızlı ilerleyen çalışmalar sonucu köprünün 26 Şubat’ta hizmete gireceği resmen açıklandı.

3/5ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

Önümüzdeki hafta sonu açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu Projesi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1915 Çanakkale Köprüsü, 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan bu köprü, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik top mermisi figürü ile birlikte 334 metreyi bulan köprümüz, bu bakımdan da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Hizmete açacağımız otoyol projesi, Malkara-Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltırken, Lapseki- Gelibolu arasında feribot ile saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz" dedi.

4/51915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARI

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARI

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bitmesiyle de Avrupa’dan Türkiye’nin Güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

5/51915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETİ NE KADAR

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek olan açılışta açıklanacağını belirtti.

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