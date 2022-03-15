Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, nerede? 1915 Çanakkale Köprüsü açılış tarihi bekleniyor

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ve köprünün ne zaman açılacağı merak edilen konulardan biri oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçiş ücreti hakkında bilgi verdi. Öte yandan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Bakanlığın geçiş ücretleri üzerinde çalıştığını ve sözleşmede belirlenen fiyattan farklı bir ücret sağlanabileceğini de bildirdi. İşte detaylar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, CNN Türk’ten Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, ‘* Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız.’ dedi.
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Bakanlığın geçiş ücretleri üzerinde çalıştığını ve sözleşmede belirlenen 15 Euro’dan daha az bir fiyatla köprü geçişinin sağlanacağını belirtti.
3 milyar Euro maliyet hedefiyle yola çıkılan köprü ve otoyol projesinin, pandemi etkisi ve Emtia fiyatlarında artış gibi nedenlerle 3.1 milyar Euro’ya tamalandığını söyleyen Özdemir, “Proje için ortaklar 900 milyon Euro sermaye koydu. 2.2 milyar Euro ise bankalardan kredi olarak kullanıldı. Pandemi ve benzeri ek maliyetlerden dolayı ortaklarca 300 milyon Euro daha ilave eklendi. İşletme süresince yani 11 yılın sonunda kâr getirmeyen başa baş bir yatırım olacak. Projenin günlük 45 bin araç garantisi var. Bakanlık fiyat üzerinde çalışıyor. Diyelim ki, 15 Euro yerine 10 Euro yapacak. Ondan sonraki sene bize o aradaki farkı da ödüyor. Zaten biz de o rakamı bankaya ödüyoruz. Burada önemli olan fiyat indirilirken işletme giderlerinin de dikkate alınması” diye konuştu.
Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır. Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.