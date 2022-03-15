Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, nerede? 1915 Çanakkale Köprüsü açılış tarihi bekleniyor

3 milyar Euro maliyet hedefiyle yola çıkılan köprü ve otoyol projesinin, pandemi etkisi ve Emtia fiyatlarında artış gibi nedenlerle 3.1 milyar Euro’ya tamalandığını söyleyen Özdemir, “Proje için ortaklar 900 milyon Euro sermaye koydu. 2.2 milyar Euro ise bankalardan kredi olarak kullanıldı. Pandemi ve benzeri ek maliyetlerden dolayı ortaklarca 300 milyon Euro daha ilave eklendi. İşletme süresince yani 11 yılın sonunda kâr getirmeyen başa baş bir yatırım olacak. Projenin günlük 45 bin araç garantisi var. Bakanlık fiyat üzerinde çalışıyor. Diyelim ki, 15 Euro yerine 10 Euro yapacak. Ondan sonraki sene bize o aradaki farkı da ödüyor. Zaten biz de o rakamı bankaya ödüyoruz. Burada önemli olan fiyat indirilirken işletme giderlerinin de dikkate alınması” diye konuştu.