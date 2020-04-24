Çanakkale imsakiye: Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Çanakkale'de iftar ve sahur saat kaçta?

Yurt geneli gibi Çanakkale'de iftar hazırlıkları erken saatlerden itibaren başladı. Oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler, ilk iftar saati için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 imsakiye takvimini inceleyerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Çanakkale sahur ve iftar saatleri Ramazan boyunca birkaç dakika farklılık gösterecek, bu nedeniyle 2020 imsakiyesini günlük olarak takip etmek önemli. Peki, Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Çanakkale'de iftar ve sahur saat kaçta?