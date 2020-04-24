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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 12:38,

Çanakkale imsakiye: Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Çanakkale'de iftar ve sahur saat kaçta?

Çanakkale'de sahur ardından ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Çanakkale'de geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimiyle bu yılın ilk iftar saatini öğrenmeye çalışıyor. İftar ve sahur hazırlıklarına erkenden başlamak isteyenler için 2020 imsakiye takvimini paylaştık. Peki, Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Çanakkale'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte Çanakkale 2020 imsakiye takvimi

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1

Yurt geneli gibi Çanakkale'de iftar hazırlıkları erken saatlerden itibaren başladı. Oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler, ilk iftar saati için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 imsakiye takvimini inceleyerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Çanakkale sahur ve iftar saatleri Ramazan boyunca birkaç dakika farklılık gösterecek, bu nedeniyle 2020 imsakiyesini günlük olarak takip etmek önemli. Peki, Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Çanakkale'de iftar ve sahur saat kaçta?

2

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4320:0921:36*
225.04.202004:4120:1021:38
326.04.202004:3920:1121:39
427.04.202004:3720:1221:40
528.04.202004:3520:1321:42
629.04.202004:3420:1421:43
730.04.202004:3220:1521:45
801.05.202004:3020:1621:46
902.05.202004:2820:1721:48
1003.05.202004:2720:1821:49
1104.05.202004:2520:1921:51
1205.05.202004:2320:2021:52
1306.05.202004:2220:2121:53
1407.05.202004:2020:2221:55
1508.05.202004:1820:2321:56
1609.05.202004:1720:2421:58
1710.05.202004:1520:2521:59
1811.05.202004:1420:2622:01
1912.05.202004:1220:2722:02
2013.05.202004:1120:2822:04
2114.05.202004:0920:2922:05
2215.05.202004:0820:3022:06
2316.05.202004:0620:3122:08
2417.05.202004:0520:3222:09
2518.05.202004:0320:3322:11
2619.05.202004:0220:3422:12**
2720.05.202004:0120:3522:13
2821.05.202003:5920:3522:15


ÇANAKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk gün son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

4

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

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