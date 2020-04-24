Çanakkale imsakiye: Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Çanakkale'de iftar ve sahur saat kaçta?
Çanakkale'de sahur ardından ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Çanakkale'de geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimiyle bu yılın ilk iftar saatini öğrenmeye çalışıyor. İftar ve sahur hazırlıklarına erkenden başlamak isteyenler için 2020 imsakiye takvimini paylaştık. Peki, Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Çanakkale'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte Çanakkale 2020 imsakiye takvimi
Yurt geneli gibi Çanakkale'de iftar hazırlıkları erken saatlerden itibaren başladı. Oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyenler, ilk iftar saati için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 imsakiye takvimini inceleyerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Çanakkale sahur ve iftar saatleri Ramazan boyunca birkaç dakika farklılık gösterecek, bu nedeniyle 2020 imsakiyesini günlük olarak takip etmek önemli. Peki, Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Çanakkale'de iftar ve sahur saat kaçta?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:43
|20:09
|21:36*
|2
|25.04.2020
|04:41
|20:10
|21:38
|3
|26.04.2020
|04:39
|20:11
|21:39
|4
|27.04.2020
|04:37
|20:12
|21:40
|5
|28.04.2020
|04:35
|20:13
|21:42
|6
|29.04.2020
|04:34
|20:14
|21:43
|7
|30.04.2020
|04:32
|20:15
|21:45
|8
|01.05.2020
|04:30
|20:16
|21:46
|9
|02.05.2020
|04:28
|20:17
|21:48
|10
|03.05.2020
|04:27
|20:18
|21:49
|11
|04.05.2020
|04:25
|20:19
|21:51
|12
|05.05.2020
|04:23
|20:20
|21:52
|13
|06.05.2020
|04:22
|20:21
|21:53
|14
|07.05.2020
|04:20
|20:22
|21:55
|15
|08.05.2020
|04:18
|20:23
|21:56
|16
|09.05.2020
|04:17
|20:24
|21:58
|17
|10.05.2020
|04:15
|20:25
|21:59
|18
|11.05.2020
|04:14
|20:26
|22:01
|19
|12.05.2020
|04:12
|20:27
|22:02
|20
|13.05.2020
|04:11
|20:28
|22:04
|21
|14.05.2020
|04:09
|20:29
|22:05
|22
|15.05.2020
|04:08
|20:30
|22:06
|23
|16.05.2020
|04:06
|20:31
|22:08
|24
|17.05.2020
|04:05
|20:32
|22:09
|25
|18.05.2020
|04:03
|20:33
|22:11
|26
|19.05.2020
|04:02
|20:34
|22:12**
|27
|20.05.2020
|04:01
|20:35
|22:13
|28
|21.05.2020
|03:59
|20:35
|22:15
ÇANAKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN