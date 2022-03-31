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ÇANAKKALE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ: Çanakkale'da iftar ve sahur saat kaçta? Çanakkale 2022 Ramazan imsakiyesi

#Ramazan#İftar Saatleri#İftar Ve Sahur Vakitleri

Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. İftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından ramazan imsakiyesi internette araştırılan konular arasında. Akşam ezanı kaçta okunuyor? ve İftar saatleri yer alıyor. 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. İftar vakti için araştırmalar Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Akşam ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarını açacak olan vatandaşlar 81 ilin iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2022 imsakiye takviminde yer alıyor. Peki, iftar saat saçta? İşte, Çanakkale Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur vakitleri...

1/4ÇANAKKALE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ: Çanakkaleda iftar ve sahur saat kaçta Çanakkale 2022 Ramazan imsakiyesi

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak... İlk sahur ve iftar yapılacak.. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Çanakkale iftar ve sahur vakitleri kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2022 ramazan imsakiyesine göre Çanakkale'de ilk sahur 2 Nisan 05:24'de ilk iftar ise 19:46'da açılacak.. İşte Çanakkale iftar ve sahur vakitleri

2/4ÇANAKKALE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ: Çanakkaleda iftar ve sahur saat kaçta Çanakkale 2022 Ramazan imsakiyesi

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi05:2406:5013:2316:5719:4621:06
3 Nisan 2022 Pazar05:2206:4913:2316:5719:4721:08
4 Nisan 2022 Pazartesi05:2006:4713:2316:5819:4821:09
5 Nisan 2022 Salı05:1906:4613:2216:5819:4921:10
6 Nisan 2022 Çarşamba05:1706:4413:2216:5819:5021:11
7 Nisan 2022 Perşembe05:1506:4213:2216:5919:5121:13
8 Nisan 2022 Cuma05:1306:4113:2116:5919:5221:14
9 Nisan 2022 Cumartesi05:1106:3913:2117:0019:5321:15
10 Nisan 2022 Pazar05:0906:3813:2117:0019:5421:17
11 Nisan 2022 Pazartesi05:0706:3613:2117:0019:5521:18
12 Nisan 2022 Salı05:0606:3513:2017:0119:5621:19
13 Nisan 2022 Çarşamba05:0406:3313:2017:0119:5721:20
14 Nisan 2022 Perşembe05:0206:3113:2017:0119:5821:22
15 Nisan 2022 Cuma05:0006:3013:2017:0119:5921:23
16 Nisan 2022 Cumartesi04:5806:2813:1917:0220:0021:24
17 Nisan 2022 Pazar04:5606:2713:1917:0220:0121:26
18 Nisan 2022 Pazartesi04:5406:2613:1917:0220:0221:27
19 Nisan 2022 Salı04:5306:2413:1917:0320:0321:29
20 Nisan 2022 Çarşamba04:5106:2313:1817:0320:0421:30
21 Nisan 2022 Perşembe04:4906:2113:1817:0320:0521:31
22 Nisan 2022 Cuma04:4706:2013:1817:0420:0621:33
23 Nisan 2022 Cumartesi04:4506:1813:1817:0420:0721:34
24 Nisan 2022 Pazar04:4306:1713:1817:0420:0821:35
25 Nisan 2022 Pazartesi04:4206:1613:1717:0420:0921:37
26 Nisan 2022 Salı04:4006:1413:1717:0520:1021:38
27 Nisan 2022 Çarşamba04:3806:1313:1717:0520:1121:40
28 Nisan 2022 Perşembe04:3606:1213:1717:0520:1221:41
29 Nisan 2022 Cuma04:3506:1013:1717:0520:1321:43
30 Nisan 2022 Cumartesi04:3306:0913:1717:0620:1521:44
1 Mayıs 2022 Pazar04:3106:0813:1717:0620:1621:45


ÇANAKKALE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ - 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

3/4ÇANAKKALE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ: Çanakkaleda iftar ve sahur saat kaçta Çanakkale 2022 Ramazan imsakiyesi

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

4/4ÇANAKKALE İFTAR VE SAHUR SAATLERİ: Çanakkaleda iftar ve sahur saat kaçta Çanakkale 2022 Ramazan imsakiyesi

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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#Ramazan#İftar Saatleri#İftar Ve Sahur Vakitleri