Çanakkale, Balıkesir, Bursa risk haritası yayınlandı! Çanakkale, Balıkesir, Bursa hangi renk oldu? İşte yeni tedbirler

Türkiye risk haritası belli oldu. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da da yeni risk haritası yayınlandı. Haritaya göre, Türkiye'de düşük riskli tek ilk (mavi) Şırnak oldu. Çanakkale, Balıkesir, Bursa ise kırmızı yani çok yüksek risk grubunda yer aldı. Buna göre, bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü sürecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.