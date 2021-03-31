Çanakkale, Balıkesir, Bursa risk haritası yayınlandı! Çanakkale, Balıkesir, Bursa yüksek riskli mi? İşte yeni tedbirler
Çanakkale, Balıkesir, Bursa risk haritası Kabine Toplantısı'nın ardından yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin yeni koronavirüs risk haritasını paylaşarak, "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller, nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır." ifadesini kullandı. Yeni risk haritasına göre kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar günü sürecek. Daha önce orta risk grubunda yer alan Bursa yeni haritaya göre kırmızı renge döndü. Çanakkale ve Balıkesir'de de harita yeniden güncellendi. İşte, Çanakkale, Balıkesir, Bursa risk haritası ve yeni tedbirler.
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Türkiye risk haritası belli oldu. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da da yeni risk haritası yayınlandı. Haritaya göre, Türkiye'de düşük riskli tek ilk (mavi) Şırnak oldu. Çanakkale, Balıkesir, Bursa ise kırmızı yani çok yüksek risk grubunda yer aldı. Buna göre, bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü sürecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.
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ÇANAKKALE, BALIKESİR VE BURSA RİSK HARİTASI YAYINLANDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyururken, illere göre risk haritası da yayınlandı. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Türkiye'de düşük riskli tek ilk (mavi) Şırnak oldu. Çanakkale, Balıkesir, Bursa kırmızı renkli illere geçiş yaptı.
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ALINAN YENİ ÖNLEMLER NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu:
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Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır.
Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
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Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
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Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Malatya ve Kastamonu olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı 1 haftada İstanbul'da 150,50, Çanakkale'de 146,06, Kırklareli'de 143,19, Malatya'da 142,78 ve Kastamonu'da 131,78 arttı.
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Bir önceki hafta en fazla vaka artışının yaşandığı iller arasında dördüncü olan İstanbul, bu hafta ilk sıraya yükseldi. Geçen hafta artış yaşanan illerin başındaki Kastamonu beşinci sıraya, ikinci sıradaki Çankırı yedinci sıraya, üçüncü sıradaki Yalova altıncı sıraya geriledi.
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Geçen haftanın en fazla vaka sayısı artan beşinci ili Erzincan'ın artış hızını yavaşlatarak listenin 20'nci sırasına gerilediği kayıtlara geçti.
Kovid-19 vaka sayısı en az artan iller ise Van, Şırnak, Siirt, Burdur ve Şanlıurfa olarak sıralandı.
Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Van'da 4,17, Şırnak'ta 5,39, Siirt'te 8,45, Burdur'da 10,48 ve Şanlıurfa'da 10,68 arttı.