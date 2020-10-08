Magazin Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 16:45 | 08 Ekim 2020 - 16:51

Can Yaman'ın yeni sevgilisi merak konusu oldu - İşte Can Yaman'ın yeni sevgilisi

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından Can Yaman’ın yeni bir sevgilisi olduğu iddia edildi. Bir mekanda eğlenen Can Yaman gazetecilerin mekan çıkışında beklediğini öğrenince, sevgilisini önden gönderdi.