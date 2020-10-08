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Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 16:45 | 

Can Yaman'ın yeni sevgilisi merak konusu oldu - İşte Can Yaman'ın yeni sevgilisi

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından Can Yaman’ın yeni bir sevgilisi olduğu iddia edildi. Bir mekanda eğlenen Can Yaman gazetecilerin mekan çıkışında beklediğini öğrenince, sevgilisini önden gönderdi.

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Özge Gürel ile başrollerini paylaştığı Bay Yanlış dizisi final yapan Can Yaman, özel hayatıyla gündeme geldi. Günaydın'ın haberine göre; Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi.

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Mekandan erken ayrılan sevgilisi ise çıkışta, "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaptı.

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Can Yaman'ın adı daha önce Modacı Rabia Yaman ile aşk dedikoduların karışmıştı. İddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Can Yaman, haberleri yalanlamıştı.

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