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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 26 Haziran 2021 - 08:01 | 

Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta tatilde! Bodrum'da sıcak saatler...

Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta, İstanbul ziyaretlerinin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Kiraladıkları tekneyle denize açılan sevgililer, Çökertme Koyu’nda böyle görüntülendi.

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Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye tatiline devam ediyor.

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İlk olarak sevgilisine İstanbul’u gezdiren ve ailesiyle tanıştıran Yaman bu kez rotayı Bodrum’a çevirdi

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Görüntü vermemek için tekne kiralayan ünlü oyuncu tüm önlemlerine rağmen başarılı olamadı.

4ÖPMEYE DOYAMADI

ÖPMEYE DOYAMADI

Baş başa tatile yapan ünlü çift teknelerini önceki gün Çökertme Koyu’na demirledi.

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Uzun bir süre telefon görüşmesi yapan İtalyan spiker daha sonra teknenin ön kısmında güneşlenen Yaman’ın yanına geldi.

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Sevgilisini öpücük yağmuruna tutan Leotta’ya Yaman da karşılık verdi.

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Can Yaman, elektrikle çalışan deniz oyuncağı ‘seabob’ kullandı.

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