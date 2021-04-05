Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı devam ediyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Can Yaman gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı tam gaz devam ediyor.
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Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını aldı. Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman İtalya'da yeni evlerine taşındı. Manzaraya karşı poz veren aşıkların bu fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Defne Samyeli'nden Miami pozu! Üç ay sonra 49. yaşına basacak Defne Samyeli genç kızlara taş çıkarttı. Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim 'yıllar geçiyor Defne gençleşiyor' dedirtti.
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Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden Defne Samyeli Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Amerika'yı baştan keşfeden Samyeli'nin ilk durağı Texas oldu. Burada dostlarıyla buluşan ünlü isim soluğu Miami'de aldı. Güzel havanın tadını çıkaran Samyeli bikini giydi, denize girdi.
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Üç ay sonra 49. yaşına basacak olan Samyeli'nin fit hali dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa takipçileri övgüler yağdırdı. İşte Samyeli'nin fotoğrafına gelen bazı yorumlar...
*Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor * Defne Hanım güzellik yarışmasına bugün girseniz yine birinci olursunuz *Kim der 49 yaşında * Genç kızlara ayıp olmuyor mu? * Gençlik aşısını mı buldunuz, sırrını bize de söyleyin...
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İyileşince aşkına koştu
İbrahim Kutluay yakalandığı koronavirüs hastalığını atlatır atlatmaz sevgilisi Edvina Sponza ile buluştu. Arnavutköy sahilinde sevgilisiyle kahve içerken objektife takılan eski basketbolcu “Koronayı dün atlattım, testim negatif çıktı. Hastalığı evde dinlenerek geçirdim, zorlanmadan atlattım” dedi. Kutluay, Sponza ile sarılarak vedalaştıktan sonra çocuklarıyla buluşmak üzere mekandan ayrıldı. (Cenker TEZEL)
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Çok mutluyuz
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy önceki gün eşi Cem Öğet’le Cihangir’deki evlerine girerken görüntülendi. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, “Çok mutluyuz, keyfimiz yerinde. Vakti gelince yaşanması gereken bir duygu olduğunu öğrendik. Gün sayıyoruz” dedi.4 aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy, “Kilo almaktan korkuyor musunuz” sorusuna “İlk defa yaşadığım bir süreç, onun keyfine varmak istiyorum. Daha önce böyle kilo alıp verdiğim oldu. Kendimi bu süreçte kilo stresine sokmak istemiyorum” diye yanıtladı. (Sayit DURMAZ)
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Her yer bizimdi
Tuba Büyüküstün, Vogue Türkiye’nin nisan sayısı için objektif karşısına geçti. Dergide yayımlanan kareleri sosyal medya hesabında da paylaşan ünlü oyuncu, çekim serüvenini şöyle anlattı:
“Hava oldukça soğuktu. Birkaç kişi buluşup bir süredir yapmak için sabırsızlandığımız bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Mekan, saç, makyaj, kostüm, mod... Her zaman bu kadar iç içe geçip bütünleşmez. Orada, o birkaç saat hepimiz bambaşka bir yer ve zamanda, bir hikayenin içindeydik. Hiçbir yere ait değildik ama her yer bizimdi.”
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Kahkahasını 90 bine sattı
Saba Tümer, kahkahasını rekor bir fiyata sattı. Türk dizilerini dünyaya satan Global Agency’nin sahibi İzzet Pinto, ünlü sunucunun kahkaha videosunun dijital hakları (NFT) için 90 bin TL ödedi. Tümer, aldığı parayı Darüşşafaka ve Tohum Otizm Vakfı’na bağışladığını duyurdu. (Arda Sayıner)
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Selfie merakı
İbrahim Tatlıses’in 7 yaşındaki kızı Elif Ada Tatlıses, sosyal medya hesabı açtı. Tatlıses, babasının programına katılan ünlü isimlerle çektirdiği selfie’leri kişisel Instagram sayfasından paylaştı.
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Yıllar sonra bir aradalar
Yapımcılığını Serdal Kara’nın, üstlendiği “Model” dizisinin çekimleri başladı. Füsun Demirel ve Ali Erkazan’ın başrolde olduğu dizinin yönetmenliğini Deniz Denizciler üstlendi. Yapım, mankenlerin ve model yarışmalarının perde arkasını anlatıyor.
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Aile günü
Ünlü oyuncu Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’nda oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile boş sokakların keyfini çıkardı. Ataizi, oğlu ile dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Çekimleri başladı
Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Derya Pınar Ak ve Yılmaz Gruda’nın yer aldığı “Prens” dizisinin çekimleri başladı. Dizi, Kemerburgaz’da kurulan Türkiye’nin ilk virtual production stüdyosunda çekiliyor. Senarist ve oyuncu Giray Altınok, sosyal medyada yarattığı karakterlerden biri olan “Krallık 101”i “Prens” ismiyle senaryolaştırdı ve 8 bölümlük dizi haline getirdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Altınok dizide karakterin prenslikten krallığa geçişini ve krallığa ulaştıktan sonra ülkenin başına gelen türlü talihsizliklerin sarkastik hikayesini izleyiciyle buluşturacaklarını söylüyor: “Bu dizi talihsizlik sonucu tahtın yeni sahibi olan prensin, ülkeyi tarihte eşi benzeri görülmemiş durumlara sokmasını anlatıyor.”