Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı devam ediyor

Her yer bizimdi Tuba Büyüküstün, Vogue Türkiye’nin nisan sayısı için objektif karşısına geçti. Dergide yayımlanan kareleri sosyal medya hesabında da paylaşan ünlü oyuncu, çekim serüvenini şöyle anlattı:



“Hava oldukça soğuktu. Birkaç kişi buluşup bir süredir yapmak için sabırsızlandığımız bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Mekan, saç, makyaj, kostüm, mod... Her zaman bu kadar iç içe geçip bütünleşmez. Orada, o birkaç saat hepimiz bambaşka bir yer ve zamanda, bir hikayenin içindeydik. Hiçbir yere ait değildik ama her yer bizimdi.”