MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCan Yaman online eğitime geçti
GeriMagazin Can Yaman online eğitime geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 07:00, /

Can Yaman online eğitime geçti

İspanyolca öğrenmeye başlayan ve bir eğitmenden yüz yüze dersler alan Can Yaman, virüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayınca çareyi online eğitime geçmekte buldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İtalyancayı ana dili gibi konuşan Can Yaman, İspanyolcayı da öğrenmek için bir süre önce ders almaya başlamıştı.

2

Salgınla birlikte uzaktan eğitime geçen ünlü oyuncu, şimdi günlerini online derslere katılarak ve İspanyolca kitaplar okuyarak geçiriyor.

3

Bir yandan da spor salonuna çevirdiği oturma odasında egzersiz yaparak formunu korumaya çalışıyor. Can Yaman’ın paylaştığı ev fotoğrafında sehpanın üzerinde duran İspanyolca kitaplar dikkat çekti.

4

Can Yaman, evinde bateri çalarken çekilen bu fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

5
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi