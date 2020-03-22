Can Yaman online eğitime geçti

İtalyancayı ana dili gibi konuşan Can Yaman, İspanyolcayı da öğrenmek için bir süre önce ders almaya başlamıştı. Salgınla birlikte uzaktan eğitime geçen ünlü oyuncu, şimdi günlerini online derslere katılarak ve İspanyolca kitaplar okuyarak geçiriyor. Bir yandan da spor salonuna çevirdiği oturma odasında egzersiz yaparak formunu korumaya çalışıyor. Can Yaman’ın paylaştığı ev fotoğrafında sehpanın üzerinde duran İspanyolca kitaplar dikkat çekti.Can Yaman, evinde bateri çalarken çekilen bu fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.