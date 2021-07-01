Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'nın deniz keyfi
Yaz geldi, sezon açıldı... Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!
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Balıklama atladılar
Ünlü oyuncu Can Yaman, evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta ile geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelmişti. Önce İstanbul’da vakit geçiren sevgililer sonra tekne kiralayarak Ege’de mavi tura çıktı.
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Teknelerini Bodrum açıklarında demirleyen çift, önceki gün denize atladıkları eğlenceli anların videosunu sosyal medya hesaplarında hayranlarının beğenisine sundu.
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Bahamalar’da antrenman
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Kupası’na hazırlanıyor. Antrenmanlarına Bahamalar’da devam eden sporcu, önceki gün dünyanın en derin mavi çukurlarından Dean’s Blue Hole’da çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak heyecanını dile getirdi: “220 metreden bildiriyorum. Antrenmanlar devam ediyor. Dünya Kupası’na 2 hafta kaldı.”
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Lavanta güzeli
Ebru Şahin, geçtiğimiz gün Tekirdağ’daydı. Ünlü oyuncu, Karahisarlı Köyü’ndeki lavanta bahçesinde çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı. 3.5 milyon takipçisi bulunan Şahin’in “Buraya biraz lavanta bırakacağım” notuyla yayınladığı karelere beğeni yağdı.
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Çeşme kralı
Çeşme’de tatil yapan Emre Altuğ, önceki gün Alaçatı’daki Sommer Klein adlı plajdaydı. Ünlü şarkıcı, bu pozunu sosyal medya hesabında esprili bir notla paylaştı: “Tebaama konuşma yapıyorum sanırsın. Yoksa şarkı mı söylüyorum? Oturuyorum o kesin!”
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Bodrum’da buluştular
Milan’dan Inter’e 5 milyon Euro’ya transfer olunca İtalya’da manşetlere taşınan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil için Türkiye’ye döndü. Bodrum’u tercih eden Çalhanoğlu, önceki gün futbolcu arkadaşları Vedat Muriqi ve Ozan Tufan ile Torba’da görüntülendi. Gündüz aileleriyle beraber denize giren futbolcular, akşam saatlerinde de plaj voleybolu oynayarak keyifli vakit geçirdi. (Umut ÜNVER)
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Büyüdüm be!
Biran Damla Yılmaz, 25’inci yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Sevgili 24 yaşım. Az uğraştırmadın beni. Hem çok yorucu hem çok fazla dersler aldığım bir yıl oldu. Büyüdüm be! Valla kendimi biraz da olsun büyümüş hissediyorum. Yaşadığım her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli yıllardan biri olacak 24 yaşım. Yeni maceralara ve yeni güzelliklere hazırım.”
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Yüzmekten vazgeçti
İlyas Yalçıntaş, sevgilisiyle Bodrum sezonunu açtı. Çift önceki gün Bardakçı Koyu’ndaki Azka Hotel’in sahilinde görüntülendi. Şezlonglarında sohbet eden âşıklar daha sonra denize girdi. Yalçıntaş, kendisini serin sulara hemen bırakırken, kız arkadaşı denizi soğuk bulunca yüzmekten vazgeçti. Yalçıntaş’ın sevgilisi, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Çift, daha sonra odalarının yolunu tuttu. (Umut ÜNVER)
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Anneden oğula ziyaret
Zerrin Tekindor da Londra’da yaşayan oğlu Hira’yı ziyaret etti. Ünlü sanatçı, fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Adada yaşamak isterdim
Eliz Sakuçoğlu, DJ sevgilisi Semih Ergun’le Tanzanya Zanzibar’da tatile çıkmıştı. Sakuçoğlu önceki gün sahilde çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. O karelerin altına da “Adımı kimsenin bilmediği bir adada yaşamak isterdim” diye yazdı.
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Amerika turu
Eda Ece’nin tercihi New York oldu. Ece, şehir manzarasına karşı verdiği pozları Instagram sayfasına ekledi.
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Aşıklar Miami'de
Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin’le Miami’ye gitti. Oyuncu, önceki gün sevgilisiyle akşam yemeğine çıktı ve o anları sosyal medya hesabında yayınladı.
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Mutlu günaydın
Bir süredir ilişki yaşayan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve oyuncu Müjde Uzman, tatil için Bozburun’u tercih etti. Oyuncu, sevgilisinin yanağından öptüğü anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabında paylaştı, altına da “Mutlu günaydın” notunu düştü.
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Bikinili poz
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bodrum’da kiraladığı teknede tatil yapan Ciğerci’nin fotoğraflarına çok sayıda beğeni geldi.