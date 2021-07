Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'nın deniz keyfi

Büyüdüm be! Biran Damla Yılmaz, 25’inci yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Sevgili 24 yaşım. Az uğraştırmadın beni. Hem çok yorucu hem çok fazla dersler aldığım bir yıl oldu. Büyüdüm be! Valla kendimi biraz da olsun büyümüş hissediyorum. Yaşadığım her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli yıllardan biri olacak 24 yaşım. Yeni maceralara ve yeni güzelliklere hazırım.”