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Haber Giriş: 01 Mart 2020 - 17:04, /

Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Can Feda filmi oyuncu kadrosu

Can Feda filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Çekimleri Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen Can Feda, sınır ötesindeki bir operasyon çerçevesinde işgal ekiplerine karşı mücadele eden özel bir timin hikayesini konu alıyor. Peki, Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Can Feda’nın oyuncu kadrosu ve filmin konusuna dair detaylar…

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2018 yapımı Can Feda filmi televizyonların sinema kuşağıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Kerem Bürsin ile Burak Özçivitin başrolünü paylaştığı filmde vatan için mücadele eden iki askere hayat veriyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

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Filmde Burak Özçivit, sınır ötesi operasyonunda işgal ekiplerine karşı mücadele eden özel bir timin komutanı Yüzbaşı Alparslan'ı canlandırıyor. Kerem Bürsin ise filmde Jet Pilotu Yüzbaşı Onur karakterini oynuyor.

3CAN FEDA FİLMİ KONUSU

CAN FEDA FİLMİ KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

4CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Farklı birçok ilden görüntüler içeren Can Feda’nın çekimleri ilk olarak Eskişehir’de başladı. 10 haftada tamamlanan Can Feda için Eskişehir’de özel bir plato kuruldu. Filmde 2 bin figüran rol alırken, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı. Filmin çekimleri sırasında Bilecik sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü de kullanıldı. Suriye’deki bir Türkmen köyü olarak filmde sunulan köy, çatışma sahnelerine de ev sahipliği yaptı. Can Feda filminin son çekim yeri ise İstanbul’du.

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