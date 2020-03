Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Can Feda filmi oyuncu kadrosu

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Farklı birçok ilden görüntüler içeren Can Feda’nın çekimleri ilk olarak Eskişehir’de başladı. 10 haftada tamamlanan Can Feda için Eskişehir’de özel bir plato kuruldu. Filmde 2 bin figüran rol alırken, 3 bin silah ve 300 araç kullanıldı. Filmin çekimleri sırasında Bilecik sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü de kullanıldı. Suriye’deki bir Türkmen köyü olarak filmde sunulan köy, çatışma sahnelerine de ev sahipliği yaptı. Can Feda filminin son çekim yeri ise İstanbul’du.