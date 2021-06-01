Çamlıca Kulesi'nin giriş ücreti açıklandı - Çamlıca Kulesi saat kaça kadar açık, giriş ücreti ne kadar?
Çamlıca Kulesi ziyaretçilere kapılarını açtı. Zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşan Çamlıca Kulesi’nin giriş ücretleri ve ziyaret saatleri de belli oldu. Peki, Çamlıca Kulesi saat kaça kadar açık, giriş ücreti ne kadar? İşte Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edeceklerin bilmesi gerekenler…
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369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, ziyaretçilerini bekliyor. Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor. Kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor. Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.
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Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.
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Ziyaretçilerin bilet alarak gezebileceği kule, tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilerek yapılmıştı. Sadece pazar günleri kapalı olacak kule, 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
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Kuleye ulaşım hakkında da açıklamalarda bulunan PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, "Vatandaşlarımız için giriş ücretimiz indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip bir ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Camii'den başlayan güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.