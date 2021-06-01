Çamlıca Kulesi'nin giriş ücreti açıklandı - Çamlıca Kulesi saat kaça kadar açık, giriş ücreti ne kadar?

Kuleye ulaşım hakkında da açıklamalarda bulunan PTT Kule A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, "Vatandaşlarımız için giriş ücretimiz indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip bir ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk. Güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Camii'den başlayan güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.