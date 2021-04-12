Bu akşam teravih namazı var mı? Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet açıkladı
Teravih namazı 2021 yılında bu akşam başlıyor. Müslümanlar ilk teravih namazını bu akşam kılacak. Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz anlamına gelmektedir. Teravih namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapıldı.
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Teravih namazı, ramazan ayının gelmesi ile beraber bu akşam başlıyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başlayacak. Müslümanlar ramazan boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecek ve teravih namazını kılacak. Peki, camilerde teravih namazı kılınacak mı? Bu akşam teravih namazı var mı? İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklama
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CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, ‘"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.
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Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.’ cümlelerine yer verdi.
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İLK TERAVİH BU AKŞAM KILINACAK
İlk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi akşamı kılınacak.