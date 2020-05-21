Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Evlerde bayram namazı kılınır mı?

ALİ ERBAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde bayram namazıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Bayram namazının kılınmasının mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.