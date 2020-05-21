Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Evlerde bayram namazı kılınır mı?
Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala gündeme gelen konulardan biri de bayram namazı oldu. Her yıl binlerce Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği saat doğrultusunda bayram namazı ibadetini gerçekleştirmek için camileri ziyaret ediyordu ancak bu yıl Corona virüsü önlemleri kapsamında bayramda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Camilerin açılış tarihi ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, camilerde bayram namazı kılınacak mı? Evlerde bayram namazı kılınır mı?
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Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden biri de namazın toplu kılınmasının önüne geçmek için camilerin kapatılmasıydı. Diyanet İşleri Başkanlığının önerileri doğrultusunda Ramazan ayı boyunca teravih ve cuma namazını evlerinde gerçekleştiren Müslümanlar, şimdi bayram namazıyla ilgili durumu merak ediyor. Peki, camilerde bayram namazı kılınacak mı? Evlerde bayram namazı kılınır mı?
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CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Bayram boyunca tüm Türkiye'de Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu sebeple Müslümanlar, bayramda namazını camilerde gerçekleştiremeyecek.
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ALİ ERBAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde bayram namazıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Bayram namazının kılınmasının mümkün görünmediğini dile getiren Ali Erbaş, "O saatte Müslümanların tezekkür, tefekkür etmelerini, hem kendileri hem aileleri hem İslam alemi hem de bütün insanlık için dua ederek bayram namazı anını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi akraba ziyaretleri yapamayacağız ama telefonlarla dijital ortamlarla mutlaka akrabalarımızla bayramlaşalım. Bayramın güzelliğini yaşayalım" diye konuştu.